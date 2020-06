Ghost of Tsushima partage une nouvelle bande-annonce à quelques jours de sa sortie

Alors que la sortie de Ghost of Tsushima arrive à grands pas, un nouveau trailer a été dévoilé, montrant alors les enjeux de l'histoire de ce dernier.

Tu es un samouraï, tu es lié à un code : vivre, te battre, et mourir avec honneur. Si tu t'écartes de cette voie, que deviendras-tu ?

La fin de cette génération de consoles nous offre du très beau spectacle, notamment avec la sortie récente de The Last of Us: Part II , mais également avec la prochaine parution deUne nouvelle bande-annonce entièrement cinématographique a été révélée,. Nous y retrouvons, et il est prêt à se battre afin de lutter contre l'envahissement des armées mongoles. Nous découvrons plusieurs paysages, passant des côtes envahies aux temples traditionnels, mais aussi des forêts sombres aux villages en feu.Un choix s'offre à notre héros, et il va devoir décider entrePour rappel, Ghost of Tsushima sortira le 17 juillet prochain en exclusivité sur PlayStation 4 et bénéficiera d' une mise à jour Day One de 7,7 Go