Ghost of Tsushima: Legends dévoile des nouveautés et date sa sortie en tant que standalone

Ghost of Tsushima: Legends dévoile des nouveautés et date sa sortie autonome

À l'aube de la sortie de, l'équipe dea annoncé via le blog officiel de PlayStation des nouveautés à venir pour le multijoueur Ghost of Tsushima: Legends . Disponible entièrement gratuitement depuis le mois d'octobre 2020, les joueurs peuvent au travers de Legends s'adonner aux missions principales, mais aussi à des missions de survie, le tout en coopération.Le développeur vient d'annoncer des nouveautés qui arriveront très prochainement, avec l'introduction d'un nouveau mode intitulé « Rivaux ». Dans celui-ci, deux équipes de deux s’affronteront pour combattre des vagues d’ennemis, et à chaque ennemi vaincu, les joueurs obtiendront des magatama qui serviront à blesser l’équipe adverse. Ceux-ci se montreront bien utiles puisqu'ils permettront de mettre à mal les ennemis en bloquant leurs achats, les tirs, ou encore les malédictions.Par ailleurs,, celui-ci comportant une extension des récompenses et des systèmes de progression du mode. De ce fait, les joueurs ayant acquis un équipement de niveau 110 pourront désormais le lier à une classe pour ensuite activer les « défis de maîtrise ».Enfin,. En revanche, cette extension restera bien évidemment gratuite pour tous les possesseurs du jeu. Il sera disponible directement dans le PlayStation Store pour 19,99 €.Les nouveautés énoncées précédemment seront bien entendu disponibles dans la version Ghost of Tsushima: Director's Cut qui, on vous le rappelle, sera disponible le 20 août sur PS5.