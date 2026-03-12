Genshin Impact Version Luna V : Date et personnages des bannières de la phase 2

La date de sortie des prochaines bannières de la version Luna V de Genshin Impact est à présent connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.

Date et personnages des bannières de la version Luna V (Phase 2) de Genshin Impact

Personnages de la bannière/vœux « La chanson cerise » : Escoffier - 5 ★, Cryo. Dahlia - 4 ★, Hydro. Candace - 4 ★, Hydro. Charlotte - 4 ★, Cryo.

Personnages de la bannière/vœux « Avènement de l'étoile du néant » : Skirk - 5 ★, Cryo. Dahlia - 4 ★, Hydro. Candace - 4 ★, Hydro. Charlotte - 4 ★, Cryo.



Aperçu des vœux événements de la version Luna V - Partie II#GenshinLunaV #GenshinImpact #Skirk #Escoffier



Chers voyageurs, les vœux événements « Avènement de l'étoile du néant », « La chanson cerise » et « Incarnation divine » seront disponibles le 17 mars !



Pour plus de… pic.twitter.com/P9juKYURVQ — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) March 12, 2026

Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Éclazur - 5 ★, Épée à une main. Symphoniste des senteurs - 5 ★, Arme d'hast. Flûte - 4 ★, Épée à une main. Épée-horloge - 4 ★, Épée à deux mains Lance de Favonius - 4 ★, Arme d'hast. Code de Favonius - 4 ★, Catalyseur. Arc rouillé - 4 ★, Arc.



Comme à l'accoutumée, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs,Nous savons désormaisGrâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, mais aussi un article sur le site officiel, nous savons que. Ainsi, à cette date,Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur appareils iOS/Android.