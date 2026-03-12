Genshin Impact Version Luna V : Date et personnages des bannières de la phase 2

La date de sortie des prochaines bannières de la version Luna V de Genshin Impact est à présent connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.
Comme à l'accoutumée, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur Genshin Impact
, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs, la version Luna V de Genshin Impact est sur le point d'accueillir de toutes nouvelles bannières (personnages et armes) via les vœux
.
Nous savons désormais à quelle date les prochaines bannières de la version Luna V (phase 2) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra tenter d'obtenir à ce moment-là
.
Date et personnages des bannières de la version Luna V (Phase 2) de Genshin Impact
Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, mais aussi un article sur le site officiel, nous savons que les prochaines bannières de la version Luna V, c'est-à-dire celles de la phase/partie 2, se rendront disponibles le 17 mars 2026 sur Genshin Impact
. Ainsi, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront essayer de débloquer les personnages suivants via les vœux
:
Pour ce qui est des armes, voici la bannière prévue pour la phase 2 de la version Luna V de Genshin Impact
- Personnages de la bannière/vœux « La chanson cerise » :
- Escoffier - 5 ★, Cryo.
- Dahlia - 4 ★, Hydro.
- Candace - 4 ★, Hydro.
- Charlotte - 4 ★, Cryo.
- Personnages de la bannière/vœux « Avènement de l'étoile du néant » :
- Skirk - 5 ★, Cryo.
- Dahlia - 4 ★, Hydro.
- Candace - 4 ★, Hydro.
- Charlotte - 4 ★, Cryo.
:
- Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » :
- Éclazur - 5 ★, Épée à une main.
- Symphoniste des senteurs - 5 ★, Arme d'hast.
- Flûte - 4 ★, Épée à une main.
- Épée-horloge - 4 ★, Épée à deux mains
- Lance de Favonius - 4 ★, Arme d'hast.
- Code de Favonius - 4 ★, Catalyseur.
- Arc rouillé - 4 ★, Arc.
Rappelons, en guise de conclusion, que Genshin Impact
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox Series, PC ainsi que sur appareils iOS/Android.
commentaire (0)