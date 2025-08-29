Genshin Impact Version 6.0/Luna I : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version 6.0/Luna I, qui arrive bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que son contenu.
Lors du livestream/programme spécial du 29 août 2025, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté la version 6.0
(Luna I), baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Enchaînement », qui débarque prochainement sur Genshin Impact
. Comme toujours, au cours de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont révélé des informations à propos du contenu de cette nouvelle version, soit la 6.0/Luna I, mais aussi sa date de sortie sur Genshin Impact
.
Quand sort la version 6.0/Luna I de Genshin Impact ?
Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact
attendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui apportera, cette fois-ci, la version 6.0/Luna I
. De ce fait, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux jeu d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 29 août 2025, nous possédons la réponse. La date de sortie de la version 6.0 de Genshin Impact est fixée au 10 septembre 2025
. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.
Dès que l'heure de sortie de la version 6.0 de Genshin Impact
aura été dévoilée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Aperçu des nouveautés introduites par la version 6.0/Luna I de Genshin Impact
Le contenu de la version 6.0 de Genshin Impact
a, comme dit précédemment, été révélé lors de cette présentation. Ainsi, et sans plus tarder, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version 6.0/Luna I, sur Genshin Impact
:
- Nouvelle région majeure : Nod-Krai, et ses trois îles.
- Nouvelle quête d'Archons.
- Nouveau pouvoir élémentaire : « Kuuvahki », qui peut être utilisé lors des phases d'exploration et durant les combats.
- Nouveaux personnages jouables :
- Lauma - 5 ★, Dendro.
- Flins - 5 ★, Électro.
- Aino - 4 ★, Hydro.
- Nouveau type de contenu : « Points de rassemblement », pour découvrir la vie quotidienne des compagnons.
- Nouvelles bannières.
- Nouveau boss.
- Diverses optimisations et nouvelles fonctionnalités.
Rendez-vous donc le 10 septembre 2025 pour découvrir la version 6.0 de Genshin Impact, soit Luna I « Chant de l'astre de la nuit - Enchaînement »
. En guise de conclusion, rappelons que le titre d'HoYoverse est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, mais aussi sur Xbox Series, PC et iOS/Android.
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