Genshin Impact Version 6.0/Luna I : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version 6.0/Luna I, qui arrive bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons désormais sa date de sortie ainsi que son contenu.

Quand sort la version 6.0/Luna I de Genshin Impact ?

Aperçu des nouveautés introduites par la version 6.0/Luna I de Genshin Impact

Nouvelle région majeure : Nod-Krai, et ses trois îles.

Nouvelle quête d'Archons.

Nouveau pouvoir élémentaire : « Kuuvahki », qui peut être utilisé lors des phases d'exploration et durant les combats.

Nouveaux personnages jouables : Lauma - 5 ★, Dendro. Flins - 5 ★, Électro. Aino - 4 ★, Hydro.

Nouveau type de contenu : « Points de rassemblement », pour découvrir la vie quotidienne des compagnons.

Nouvelles bannières.

Nouveau boss.

Diverses optimisations et nouvelles fonctionnalités.







Lors du livestream/programme spécial du 29 août 2025, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté(Luna I), baptisée « Chant de l'astre de la nuit - Enchaînement », qui débarque prochainement sur. Comme toujours, au cours de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont révéléComme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses deattendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui apportera, cette fois-ci,. De ce fait, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux jeu d'HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial du 29 août 2025, nous possédons la réponse.. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.Dès que l'heure de sortie deaura été dévoilée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Le contenu dea, comme dit précédemment, été révélé lors de cette présentation. Ainsi, et sans plus tarder, voiciRendez-vous donc le 10 septembre 2025 pour découvrir. En guise de conclusion, rappelons que le titre d'HoYoverse est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, mais aussi sur Xbox Series, PC et iOS/Android.