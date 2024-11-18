Genshin Impact Version 5.2 : Heure de sortie et prétéléchargement en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de la version 5.2 sur Genshin Impact, en France, afin d'être prêt pour son lancement.

À quelle heure sort la version 5.2 de Genshin Impact ?







Prétéléchargement de la version 5.2 de Genshin Impact

Annonce de la m.à.j. 5.2



Nous mettrons nos serveurs en maintenance pour procéder à la mise à jour vers une nouvelle version du jeu le 2024/11/20 06:00 (UTC+8), restez attentifs aux informations qui y sont liées.



ℹ️: https://t.co/QRj9Jsj95n#GenshinImpact #GenshinImpact5ꓸ2 pic.twitter.com/2dmKEUxc5Z — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) November 18, 2024

, qui est nommée « Broderie d'esprit et de flamme », arrive prochainement sur. Cette nouvelle version, qui apporte de nombreuses nouveautés (personnages, quêtes, événements, etc.), est, comme toujours, très attendue par la communauté. De ce fait, certains joueurs et joueuses se demandentet donc quand il sera possible de la découvrir.Comme indiqué lors du livestream/programme spécial du 8 novembre dernier, la date de sortie deest fixée au 20 novembre 2024. La maintenance débutera aux alentours de 23h (heure française), la veille. Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses ne pourront pas se connecter au jeu, et ce, pendant plusieurs heures. À propos de, la durée de la maintenance est estimée à 5 heures, selon les informations partagées par HoYoverse. De ce fait,En ce qui concerne, nous savons que celle-ci introduira de nouveaux personnages jouables via les bannières/vœux, de nouveaux événements ainsi qu'une nouvelle zone dans la région de Natlan. Sans oublier, comme vous vous en doutez, diverses optimisations et corrections.Comme annoncé sur le site officiel du jeu,. Cette nouvelle devrait ravir la communauté, notamment celles et ceux qui ont une petite connexion internet.Rendez-vous donc le 20 novembre 2024 pour découvrir le contenu introduit par. Pour conclure, rappelons que le titre d'HoYoverse, qui est free-to-play (gratuit), est disponible sur PC, appareils iOS/Android ainsi que sur consoles PlayStation. Le jeu arrive, par ailleurs, le 20 novembre 2024 sur Xbox Series.