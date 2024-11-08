Genshin Impact Version 5.2 : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version 5.2 qui arrive bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons, à présent, sa date de sortie mais aussi son contenu.
Lors du livestream/programme spécial du 8 novembre 2024, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté la version 5.2
, baptisée « Broderie d'esprit et de flamme », qui débarque prochainement sur Genshin Impact
. Comme toujours, lors de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont dévoilé des informations à propos du contenu de cette nouvelle version ainsi que sa date de sortie
.
Quand sort la version 5.2 de Genshin Impact ?
Comme toujours, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact
attendent avec une grande impatience la prochaine mise à jour, qui apportera, cette fois-ci, la version 5.2
. De ce fait, la communauté se demande naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le jeu à succès du studio HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial, du 8 novembre 2024, nous avons la réponse. La date de sortie de la version 5.2 de Genshin Impact est fixée au 20 novembre 2024
, et sera disponible après une longue maintenance des serveurs.
Dès que l'heure exacte de sortie de la version 5.2 de Genshin Impact
aura été révélée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
Aperçu des nouveautés introduites par la version 5.2 sur Genshin Impact
Comme dit précédemment, le contenu de la version 5.2 de Genshin Impact
a été dévoilé lors de cette présentation. Ainsi, et sans plus tarder, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version 5.2, sur Genshin Impact
:
- Nouveaux personnages jouables :
- Chasca - 5 ★, Anémo.
- Ororon - 4 ★, Électro.
- Nouveaux sauriens :
- Les qucusaures et les iktomisaures.
- Nouvelles tribus :
- Le Clan des fleurplumes et les Maîtres du vent nocturne.
- Ancienne cité perdue « Ochkanatlan ».
- Nouvel événement :
- « Rouleaux de recherche iktomispirituelle », qui promet des récompenses (primo-gemmes et épée à une main 4 ★ exclusive, nommée « La calamité d'Eshu »).
- Nouveau boss :
- Quête d'Archons Chapitre V : Intermède « Les flammes unifiées ».
- Série d'optimisations et nouvelles fonctionnalités.
Rendez-vous donc le 20 novembre 2024 pour découvrir tout le contenu de la version 5.2 de Genshin Impact
. Rappelons, qu'à cette date, le titre du studio HoYoverse arrivera sur Xbox Series et dans le Game Pass. Autrement, Genshin Impact
est disponible sur consoles PlayStation, PC ainsi que sur appareils iOS/Android.
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