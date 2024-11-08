Genshin Impact Version 5.2 : Date de sortie et nouveautés

HoYoverse a, récemment, présenté la version 5.2 qui arrive bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons, à présent, sa date de sortie mais aussi son contenu.

Quand sort la version 5.2 de Genshin Impact ?

Aperçu des nouveautés introduites par la version 5.2 sur Genshin Impact

Nouveaux personnages jouables : Chasca - 5 ★, Anémo. Ororon - 4 ★, Électro.

Nouveaux sauriens : Les qucusaures et les iktomisaures.

Nouvelles tribus : Le Clan des fleurplumes et les Maîtres du vent nocturne.

Ancienne cité perdue « Ochkanatlan ».

Nouvel événement : « Rouleaux de recherche iktomispirituelle », qui promet des récompenses (primo-gemmes et épée à une main 4 ★ exclusive, nommée « La calamité d'Eshu »).

Nouveau boss : « La papille obombrée ».

Quête d'Archons Chapitre V : Intermède « Les flammes unifiées ».

Série d'optimisations et nouvelles fonctionnalités.







Lors du livestream/programme spécial du 8 novembre 2024, le studio de développement HoYoverse (anciennement connu sous le nom « miHoYo ») a présenté, baptisée « Broderie d'esprit et de flamme », qui débarque prochainement sur. Comme toujours, lors de cette nouvelle présentation, les équipes en charge du titre ont dévoiléComme toujours, les joueurs et les joueuses deattendent avec une grande impatience la prochaine mise à jour, qui apportera, cette fois-ci,. De ce fait, la communauté se demande naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le jeu à succès du studio HoYoverse. Grâce au livestream/programme spécial, du 8 novembre 2024, nous avons la réponse., et sera disponible après une longue maintenance des serveurs.Dès que l'heure exacte de sortie deaura été révélée, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Comme dit précédemment, le contenu dea été dévoilé lors de cette présentation. Ainsi, et sans plus tarder, voiciRendez-vous donc le 20 novembre 2024 pour découvrir tout le contenu de. Rappelons, qu'à cette date, le titre du studio HoYoverse arrivera sur Xbox Series et dans le Game Pass. Autrement,est disponible sur consoles PlayStation, PC ainsi que sur appareils iOS/Android.