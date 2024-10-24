Genshin Impact Version 5.1 : Date et personnages des bannières de la phase 2

La date d'arrivée des prochaines bannières de la version 5.1 de Genshin Impact est désormais connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.

Date et personnages des bannières de la version 5.1 (phase 2) de Genshin Impact

Personnages de la bannière/vœux « Dessillement de l'herbe lunaire » : Nahida - 5 ★, Dendro. Sethos - 4 ★, Électro. Xingqiu - 4 ★, Hydro. Kuki Shinobu - 4 ★, Électro.

Personnages de la bannière/vœux « Floraison écarlate » : Hu Tao - 5 ★, Pyro. Sethos - 4 ★, Électro. Xingqiu - 4 ★, Hydro. Kuki Shinobu - 4 ★, Électro.







Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Mille rêves flottants - 5 ★, Catalyseur. Bâton de Homa - 5 ★, Arme d'hast. Crochet fructueux - 4 ★, Épée à deux mains. Rugissement du Lion - 4 ★, Épée à une main. Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast. Œil de la perception - 4 ★, Catalyseur. Arc de chasse de Favonius - 4 ★, Arc.



Comme toujours, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs,Nous savons, à présent,Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'un article sur le site officiel, nous avons appris que. Ainsi, à cette date,, notamment :En ce qui concernePour conclure, rappelons queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5 ainsi que sur appareils iOS/Android.