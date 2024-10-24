Genshin Impact Version 5.1 : Date et personnages des bannières de la phase 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 octobre 2024 à 10h32
La date d'arrivée des prochaines bannières de la version 5.1 de Genshin Impact est désormais connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.
Genshin Impact Version 5.1 : Date et personnages des bannières de la phase 2
Comme toujours, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur Genshin Impact, qui est développé par le studio HoYoverse (anciennement miHoYo). D'ailleurs, la version 5.1 est sur le point d'accueillir de toutes nouvelles bannières (personnages et armes) via les vœux.

Nous savons, à présent, à quelle date les prochaines bannières de la version 5.1 (phase 2) se rendront disponibles sur Genshin Impact mais aussi quels sont les personnages et armes que les joueurs pourront tenter d'obtenir.

Date et personnages des bannières de la version 5.1 (phase 2) de Genshin Impact

Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'un article sur le site officiel, nous avons appris que les prochaines bannières de la version 5.1, c'est-à-dire celles de la phase/partie 2, seront disponibles le 29 octobre 2024 sur Genshin Impact. Ainsi, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront essayer d'obtenir plusieurs personnages, notamment : 
  • Personnages de la bannière/vœux « Dessillement de l'herbe lunaire » :
    • Nahida - 5 ★, Dendro.
    • Sethos - 4 ★, Électro.
    • Xingqiu - 4 ★, Hydro.
    • Kuki Shinobu - 4 ★, Électro.
  • Personnages de la bannière/vœux « Floraison écarlate » :
    • Hu Tao - 5 ★, Pyro.
    • Sethos - 4 ★, Électro.
    • Xingqiu - 4 ★, Hydro.
    • Kuki Shinobu - 4 ★, Électro.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

En ce qui concerne les armes, voici la bannière prévue pour la phase 2 de la version 5.1 de Genshin Impact
  • Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : 
    • Mille rêves flottants - 5 ★, Catalyseur.
    • Bâton de Homa - 5 ★, Arme d'hast.
    • Crochet fructueux - 4 ★, Épée à deux mains.
    • Rugissement du Lion - 4 ★, Épée à une main.
    • Fléau du dragon - 4 ★, Arme d'hast.
    • Œil de la perception - 4 ★, Catalyseur.
    • Arc de chasse de Favonius - 4 ★, Arc.
Miniature vidéo

Pour conclure, rappelons que Genshin Impact est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PC, PS4, PS5 ainsi que sur appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Genshin Impact : Codes d'échange (Septembre 2026)
Genshin Impact 30 août 2026

Genshin Impact : Codes d'échange (Septembre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Genshin Impact, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
Genshin Impact Version 7.0 : Date et personnages des bannières de la phase 2
Genshin Impact 27 août 2026

Genshin Impact Version 7.0 : Date et personnages des bannières de la phase 2

La date de sortie des prochaines bannières de la version 7.0 de Genshin Impact est désormais connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.
Les créateurs de Genshin Impact en train de créer un jeu inspiré par Monster Hunter ?
Genshin Impact 13 août 2026

Les créateurs de Genshin Impact en train de créer un jeu inspiré par Monster Hunter ?

Tout en continuant de mettre à jour Genshin Impact et ses autres titres, HoYoverse travaillerait sur un autre projet encore confidentiel, inspiré par la plus célèbre licence de chasse aux monstres géants.

commentaire (0)