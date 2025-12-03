Genshin Impact : MàJ Version Luna III, patch notes et détails de la mise à jour

Genshin Impact Version 7.1 : Date de sortie et nouveautés
HoYoverse a présenté, il y a peu de temps, la version 7.1, qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Voici sa date de sortie ainsi que des informations sur son contenu.
Patch notes de la version Luna III de Genshin Impact
Nouveautés
Nouveaux personnages
- Durin - Feu inextinguible - 5 ★, Pyro.
- Œil divin : Pyro
- Arme : Épée à une main
- Un dragon né de la plume de M, qui a atterri dans le monde des humains. Son « histoire » continue de se dévoiler...
- Jahoda - Ombre tisse-vent - 4 ★, Anémo.
- Œil divin : Anémo
- Arme : Arc
- L'employée extrêmement fiable et polyvalente du Curatorium (du moins, c'est ce qu'elle prétend).
Nouveaux équipements
- Atham Artis - 5 ★, Épée à une main.
- Les chroniques de l'aube - 5 ★, Arc.
- Arc pluvial du serpent arc-en-ciel - 4 ★, Arc.
Nouvelles histoires
- Nouvelle quête d'Archons : Chant de l'astre de la nuit - Acte 5 « Une nocturne au grand nord »
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 28
- Terminer la quête d'Archons Chant de l'astre de la nuit - Acte 4 « Élégie sous la lune évanescente »
- Nouvelle quête d'Archons : Chant de l'astre de la nuit - Acte 6 « Clair de lune dans la brume matinale »
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 28
- Terminer la quête d'Archons Chant de l'astre de la nuit - Acte 5 « Une nocturne au grand nord »
- Nouvelle quête d'histoire : Durin : Draco Rubedo - Acte 1 « La magie connue sous le nom de narration »
- Conditions de déblocage :
- Niv. d'aventure supérieur ou égal à 40
- Terminer la quête d'Archons Chant de l'astre de la nuit - Acte 6 « Clair de lune dans la brume matinale »
Mise à jour du système
- Nouveau mode de jeu : Devoir de la sorcière
- Terminez la quête « Devoir de la sorcière : Solution » pour obtenir le dictionnaire de la petite sorcière. En suivant les instructions de ce dictionnaire et en accomplissant les devoirs à l'intérieur, vous pouvez débloquer l'aptitude supplémentaire « Veillée de la sorcière » du personnage correspondant, le transformant en personnage héxère.
- Lorsque l'équipe compte au moins 2 personnages héxères, l'effet « Hexerei : Rituel secret » est activé, permettant ainsi d'obtenir les renforcements correspondants.
- Personnages ayant le devoir :
- Durin ‧ Feu inextinguible (Pyro), Venti · Barde itinérant (Anémo), Klee · Soleil fuyant (Pyro), Albedo · Kreideprinz (Géo), Mona · Réflexion astrale (Hydro), Fischl · Princesse du châtiment !! (Électro), Sucrose · Alchimiste 100 % naturelle (Anémo), Razor · Enfant loup (Électro)
- Condition de déblocage
- Terminer la quête d'Archon Prologue - Acte 3 « Chanson du dragon et de la liberté »
- Vous pouvez accéder au devoir lorsque le personnage correspondant atteindra le Niv.70 ou plus.
Nouvel ennemi
- Croiseur terrestre super-lourd : Forteresse mécanisée
- Emplacement : Île de Paha
Paradisia milliastral
- Mise à jour du Paradisia milliastral :
- Sets d'ensemble
- Odes événements « Cour givrée » : 4 nouveaux sets d'ensemble « Plume givrée », « Cœur soigneur », « Échos montagneux » et « Chaleur en hiver » sont disponibles.
- Chroniques des royaumes/Épopée des royaumes : 3 nouveaux sets d'ensembles « Prélude au printemps », « Ciel serein » et « Pêche nocturne » sont disponibles.
- Boutique milliastrale : 4 nouveaux sets d'ensemble « Éclair blanc », « Mélodie radieuse », « Courage inébranlable » et « Flocon dodu » sont disponibles pour une durée limitée.
- Odes permanentes « Échos de rencontre » : 1 nouveau catalogue de set « Veine de l'automne » est disponible.
- Hall
- Avec la sortie de la nouvelle version, le hall sera décoré d'un nouveau thème « Cour enneigée tranquille : Jour d'hiver clair ».
- Vous pouvez obtenir le nouveau modèle de hall « Cour enneigée tranquille : Jour d'hiver clair » via l'Épopée des royaumes.
- De nouveaux éléments d'ensemble, des expressions, des effets spéciaux et des actions sont également disponibles dans la nouvelle version.
- Pour la mise à jour de l'éditeur de niveau du Paradisia milliastral et du contenu du Bac à sable milliastral. Vous pouvez la consulter dans « Mon Paradisia » > « Annonces ».
Invocation des Sept
- Mise à jour du mode de jeu Invocation des Sept :
- Ajout des cartes de personnage Escoffier et Gaming ainsi que des cartes d'aptitude correspondantes. Mise à jour des niveaux des invitations de partie dans l'annuaire des joueurs correspondant et des convives dans les défis de convive.
- Ajout de la carte de personnage Chevalier des Serpents noirs - Casseur de pierre et de la carte d'aptitude correspondante. Mise à jour des défis de taverne correspondants.
- Ajout des cartes d'action « Rêve de la nymphe », « Seymour », « Héritage dans le sable », « L'aventure de Narzissenkreuz » et « Plan pour sauver le monde ». Vous pouvez les acheter auprès de Prince à La Queue de Chat.
- Le mode « Dans le feu de la fonderie » est à nouveau disponible. Le thème de ce tour est « Dans le feu de la fonderie : Jeux d'esprit » :
- Pendant l'événement « Dans le feu de la fonderie : Jeux d'esprit », certains niveaux possèdent des conditions spéciales de victoire et de défaite, ou des règles spéciales. Adaptez habilement vos tactiques pour relever les défis et éviter les conditions de défaite !
- Dans les niveaux de l'événement « Dans le feu de la fonderie : Jeux d'esprit », des règles spéciales régissent les conditions de victoire et de défaite. L'utilisation intelligente de ces dernières contribuera grandement à votre victoire.
Théâtre de l'Imaginarium
- Mise à jour du 1er janvier :
- Éléments désignés : Pyro, Hydro, Électro.
Profondeur spiralées
- Mise à jour du 16 décembre
- Après la mise à jour de la version Luna III, la nouvelle phase des Profondeurs spiralées sera disponible le 16 décembre.
- L'anomalie énergétique du 11e étage a été ajustée comme suit :
- Tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Pyro de 60 %.
- Tous les personnages de l'équipe bénéficient d'un bonus de DGT Électro de 60 %.
- L'anomalie énergétique du 12e étage a été ajustée comme suit :
- Première moitié : tous les personnages n'étant pas déployés bénéficient d'un bonus de DGT Pyro de 75 %.
- Seconde moitié : les DGT infligés par les attaques plongeantes des personnages augmentent de 75 %.
- Mise à jour des ennemis des étages 11 et 12.
- Bénédiction de la lune abyssale :
- Lune tournoyante : Lorsque le personnage déployé déclenche une réaction de Dispersion sur un ennemi, une onde de choc est libérée à l'emplacement de ce dernier, infligeant des DGT réels. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 2 s.
Autres
- Nouvelles recettes.
- Nouvelles spécialités culinaires.
- Ajouts de nouveaux succès dans « Merveilles du monde ».
- Ajout du pack d'émoticones « Peintures de Paimon » 45 dans le tchat.
- Ajout de nouveaux messages lors des écrans de chargements.
- Nouveaux thèmes.
- Ajout d'un nouvel animal : Loup à poil clair.
Ajustements et optimisations
Ennemis
- Optimisation de l'expérience de combat contre l'ennemi « Générateur de champ expérimental » : les personnages peuvent désormais lui infliger des DGT pendant la brève animation au cours de laquelle il déploie son champ de réduction de gravité.
Personnages
- Lorsque vous triez les personnages par « Niv. de déblocage de constellation » dans la liste des personnages, le niveau de constellation de chaque personnage s'affichera.
- Lorsque vous triez les personnages par « Niv. d'affinité » dans la liste des personnages, le niveau d'affinité de chaque personnage s'affichera à la place de leur Niv. du personnage.
- Ajout de l'option « Renforcement d'équipe » aux filtres de la liste des personnages.
Artéfacts
- Les artéfacts qui n'ont pas atteint leur niveau maximal disposent d'un bouton « Renforcer » dans le coin inférieur droit de l'interface « Inventaire > Artéfacts ». Cliquez dessus pour accéder directement à l'interface de renforcement. (Avant cette mise à jour, le renforcement d'un artéfact nécessitait de passer par le bouton « Détails »). Les artéfacts ayant atteint leur niveau maximal afficheront toujours le bouton « Détails ».
- Les artéfacts de même qualité pouvant être utilisés comme matériaux sont triés par ordre décroissant de niveau dans l'interface « Artérfacts > Renforcer ». (Auparavant, les artéfacts de niveau inférieur étaient affichés en premier.)
- Augmentation de la limite de définition des sets d'artéfacts par version de 1 à 2 et optimisation de l'affichage du nombre de définitions restantes dans la fonctionnalité « Définition d'artéfact ».
- Cliquer sur l'icône d'un set spécifique dans l'interface « Combinaisons de verrouillage » de la fonction d'aide de verrouillage affiche les effets d'artéfact de ce set.
Pass de bataille
- Le système « Session PB » du Pass de bataille a été mis à jour afin d'inclure le suivi inter-versions pour la progression des quêtes du théâtre de l'imaginarium. Lors de l'activation du Pass de bataille après la mise à jour de version, si vous avez réussi à terminer et valider les huit actes du défi du « Théâtre de l'imaginarium » du mois, les quêtes du Pass de bataille correspondantes seront automatiquement considérées comme terminées.
Sérénithéière
- Ajoute la prise en charge des raccourcis pour certains boutons en mode « Clavier et souris » dans le mode de modification de la Sérénithéière.
- Ajout de la prise en charge de la possibilité de quitter les conversations avec Tubby à l'aide de raccourcis en mode « Clavier et souris » ou « Manette » (touche clavier par défaut : Échap).
Réputation
- La réputation obtenue en accomplissant des primes, des requêtes, de l'exploration, des avis de ravitaillement et des quêtes de Natlan dans les catégories « Réputation ville » et « Réputation tribale », ainsi que la réputation obtenue en terminant des quêtes d'Archons dans la catégorie « Réputation ville », ont été augmentées de 100 %. La réputation obtenue en terminant des quêtes du monde dans la catégorie « Réputation ville » est passée de 20 à 100.
- Réduction du nombre de primes ou de requêtes nécessaires pour débloquer les succès « TERMINÉ » et « Apprenti héros ».
Paradisia milliastral
- Ajout d'une fonctionnalité au Paradisia milliastral qui vous permet d'agrandir un avatar personnalisé en cliquant dessus.
- Ajout de l'option « Calcul en cours » au filtre « Taux de recommandation » dans la fonctionnalité « Filtres de niveaux » du Paradisia milliastral.
- Optimisation des explications des règles de certains systèmes du Paradisia milliastral.
Autres systèmes
- Unification de la logique d'interaction pour les artéfacts et l'équipement au moment de les comparer, de les équiper ou de réaliser d'autres opérations.
- Après avoir terminé 4 missions quotidiennes et obtenu leurs récompenses, si vous avez utilisé des points de vécu, vous pouvez vous rendre directement chez Catherine pour obtenir les récompenses du niveau correspondant et obtenir en même temps la récompense supplémentaire pour avoir terminé toutes les quêtes quotidiennes.
- Désormais, le marquage d'un ennemi normal ou d'élite affichera désormais jusqu'à trois emplacements d'apparition à proximité simultanément dans l'onglet « Ennemis » du Guide de l'aventurier.
- Le Guide de l'aventurier indique maintenant plus d'emplacements d'apparition pour certains ennemis.
Audio
- Optimisation de la structure des fichiers de doublage audio sur PC afin de réduire l'espace de stockage nécessaire. (Une fois la mise à jour terminée, si une seule langue est sélectionnée, la sélection de fichiers vocaux d'une seule langue réduira la taille du jeu d'environ 4 à 8 Go par rapport à la version Luna II.)
- Optimisation du volume des effets sonores des compétences pour les personnages suivants : « Venti · Barde itinérant (Anémo) », « Fischl · Princesse du châtiment !! (Électro) », « Mona · Réflexion astrale (Hydro) », « Klee · Soleil fuyant (Pyro) », « Razor · Enfant loup (Électro) », « Albedo · Kreideprinz (Géo) » et « Sucrose · Alchimiste 100 % naturelle (Anémo) ».
- Optimisation des performances audio sur certains appareils mobiles fortement sollicités, ce qui réduit les coupures audio en combat (y compris celles des personnages, des ennemis et des objets).
- Optimisation de certaines répliques en coréen dans la quête d'Archons « Élégie sous la lune évanescente ».
- Ajout de quelques ressources audio en anglais pour les personnages Diona, Kaeya, Klee, Lisa, Mona, Diluc, Mini-Durin et Draff dans la quête d'Archons « Paralogisme »
- Ajout de quelques ressources audio en anglais pour les personnages Diona, Kaeya, Klee, Kirara, Amber, Yaoyao, Zhongli, Dori et Diluc dans les contes de voyage.
- Ajout de quelques ressources audio en anglais pour les personnages « Kaeya · Chevalier du froid (Cryo) », « Zhongli · Vagabond du monde mortel (Géo) » et « Dori · Trésor du jardin onirique (Électro) » dans l'interface Personnages > Répliques.
Autres
- Les comptes actuellement bannis afficheront désormais une icône de bannissement sur leur avatar dans l'interface « Profil ». De plus, si le signalement récent d'un voyageur aboutit à un bannissement, celui-ci recevra un message de retour dans la messagerie en jeu.
- Les interfaces d'édition du hall du Paradisia milliastral et de la Sérénithéière comportent désormais deux modes de rotation (« Suivre la décoration » et « Emplacement fixe »), accessibles dans les paramètres de l'interface d'édition.
- Optimisation de la logique de ciblage avec le déchaînement élémentaire de Venti : son déchaînement élémentaire détermine désormais son point de lancement en tenant compte de l'emplacement et du nombre des ennemis.
- Optimisation des attaques normales du personnage « Klee · Soleil fuyant (Pyro) » : les animations des attaques normales consécutives seront plus rapides et plus fluides.
- Ajout d'un nouveau point de téléportation sur l'Île de Paha à Nod-Krai en raison de l'ajout d'un nouveau boss ennemi (le nombre de points de téléportation requis pour obtenir le succès « Bosquets givrés au-delà des ténèbres (1) » a également été modifié. Pour les voyageurs qui ont obtenu ce succès, le statut de ce succès restera inchangé après la mise à jour).
Corrections
Quêtes
- Correction d'un problème qui empêchait d'accomplir l'objectif « Essayez de sceller la Chasse sauvage. » lors de la quête d'Archons « Dans l'ombre de la nuit » après avoir vaincu la Chasse sauvage, interrompant la progression de la quête, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que Paimon disparaissait lorsque le menu Paimon était ouvert en dehors de la zone spécifique de la quête « Dans l'arrière-pays » de la quête d'histoire de Tighnari « Les problèmes sans réponse ».
- Correction d'un problème qui faisait que la tête de Columbina bougeait de façon anormale pendant la quête du monde « Lueur du bercail ».
- Correction d'un problème qui faisait échouer la mission quotidienne « Saurien et montagne » si les voyageurs atteignaient l'objectif de la mission en empruntant un itinéraire spécifique.
- Correction d'une absence de la cinématique de la boîte à musique lors de l'utilisation de l'objet de quête « Ancienne boîte à musique auto-harmonieuse ».
Ennemis
- Correction d'un problème qui faisait que l'ennemi « Lunillon radieux » s'enfonçait anormalement dans le sol lorsqu'il entrait en combat dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui entraînait une mauvaise direction de l'ennemi « Patrouilleur terrestre : Appui-feu avancé à effet terrestre » après un sprint dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que l'ennemi « Spiritoratrice excentrique isolée » révélait anormalement son véritable corps et exposait ses points faibles lorsqu'il invoquait des reflets radiants dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait les DGT de zone Géo de l'Aura solaire de se déclencher lorsque les ennemis « Chasseur des terres sauvages », « Exilé des terres sauvages » et « Légende locale : Sigurd », en état de chagrin monotone, subissaient des DGT alors qu'ils se trouvaient dans l'Aura solaire d'Albedo.
- Correction d'un problème qui empêchait le tutoriel de l'ennemi « Chevalier des Serpents noirs - Casseur de pierre » de se déclencher correctement dans certaines circonstances spécifiques. Après la mise à jour, les voyageurs qui ont déjà affronté cet ennemi débloqueront automatiquement ce tutoriel.
- Correction d'un problème qui entraînait les comportements anormaux des ennemis « Jeune yumkasaure », « Jeune tatankasaure », « Tatankasaure » et « Héritier de givrenuit » au moment d'entrer en combat.
- Correction d'un problème qui faisait que certains effets d'aptitude de personnage n'infligeant pas de DGT faisaient avancer la jauge de DGT subis pendant le voile ténébreux de l'ennemi « Herra de la nuit glaciale ».
- Correction d'un problème qui faisait que les chiffres des DGT s'affichaient au mauvais endroit lorsque des DGT étaient infligés à l'ennemi « Belette des montagnes à coquille fournaise » avec une compétence de personnage après que celui-ci a émergé du sol et soit gelé.
Personnages
- Correction d'un problème avec la distance de la caméra du jeu lorsque le personnage « Nefer · Secret enfoui sous les sables (Dendro) » passait en état de locomotion serpentine dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait tomber le personnage « Nefer · Secret enfoui sous les sables (Dendro) » lors de l'utilisation de sa compétence élémentaire ou son attaque chargée spéciale « Performance fantasmatique », dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que les effets de compétences associés à l'état Danse d'ombre du personnage « Secret des sables mouvants - Nefer (Dendro) » restaient affichés même après avoir cet état dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait l'effet de la constellation Niv.2 du personnage « Xilonen · Âme forgée par les vives flammes (Géo) » de réduire le TdR du déchaînement élémentaire de Flins « Rituel ancien : Visite de la nuit » et du déchaînement élémentaire de Varesa « Avènement protecteur ! ».
Paradisia milliastral
- Correction d'un problème qui permettait de collecter le butin avec un personnage K.O. dans certains niveaux du Paradisia milliastral.
- Correction d'un problème qui diffusait les effets sonores de certains gadgets inutilisables dans les niveaux du Paradisia milliastral.
- Correction d'un problème qui faisait que le point rouge du bouton de tchat pouvait ne pas s'afficher dans le Paradisia milliastral.
- Correction de l'absence des effets sonores pour les boutons de certaines interfaces du Paradisia milliastral.
- Correction d'un problème qui faisait que certains effets de nourriture pouvaient être conservés d'un niveau à l'autre dans le Paradisia milliastral.
- Correction d'un problème qui empêchait les résultats de recherche précédents d'être supprimés lors d'une nouvelle recherche et de la modification des mots-clés sur l'interface d'édition du hall du Paradisia milliastral dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui empêchait le Niv. de compatibilité d'être affiché sur les avatars des amis dans l'onglet « Amis » sur les interfaces Hall > Inviter un joueur et Équipe > Trouver des équipiers du Paradisia milliastral dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage de la fenêtre pop-up de confirmation lors de l'acceptation d'une invitation à rejoindre un hall dans le Paradisia milliastral.
- Correction d'un problème d'affichage des sourcils du Mannequin du Paradisia milliastral après avoir utilisé sa compétence élémentaire pour changer de combinaison vestimentaire, puis être revenu à la configuration initiale, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui entraînait le chevauchement des expressions des Mannequins du Paradisia milliastral lors du partage d'ensembles dans l'interface « Combinaisons vestimentaires » du Paradisia milliastral, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage du modèle du Mannequin du Paradisia milliastral lorsqu'il portait la « Veste en cuir d'ombre fugace » dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que certaines opérations réinitialisaient la position des couvre-chefs et des ornements à leur position par défaut après avoir ajusté la position de celui-ci sur les Mannequins du Paradisia milliastral.
- Correction d'un problème d'affichage de certains effets de maquillage des Mannequins du Paradisia milliastral dans le hall principal « Balade nocturne aux chandelles : Soirée sereine »
- Correction d'un problème qui faisait que les répliques correspondantes de la Manekina ne jouaient pas lorsqu'elle était en train d'escalader dans un hall.
Sérénithéière
- Correction d'un problème qui empêchait la sélection par défaut de la valeur maximale lors de l'échange contre des moras dans le Bazar du royaume.
- Correction d'un problème d'affichage de l'animation de la décoration d'intérieur « Chat en boule ».
Invocation des Sept
- Correction d'un problème qui faisait que la carte d'événement « Snack de style yumemi » de la carte de personnage « Yumemizuki Mizuki » infligeait anormalement des DGT aux cartes de personnage déjà vaincues.
- Correction d'un problème qui faisait que certaines cartes de personnage K.O. pouvaient toujours avoir un élément appliqué, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que la carte de soutien « Domaine de l'Aurore », nécessitant 3 dés élémentaires, pouvait apparaître lors de la sélection de cartes nécessitant 2 dés élémentaires.
- Correction d'un problème qui faisait qu'une carte de moins pouvait être piochée lorsque la carte de personnage « Xilonen » libérait son déchaînement élémentaire alors qu'elle possédait 3 cumuls de « Échantillon source : Géo ».
- Correction d'un problème qui, lorsque la carte de personnage « Varesa » vainquait un ennemi avec sa compétence élémentaire, provoquait l'infliction anormale de DGT au personnage vaincu lors du passage au personnage suivant.
- Correction d'un problème d'affichage de certaines cartes.
Système
- Correction d'un problème qui entraînait une apparition de l'icône « Nouv. » sur les avatars des personnages d'essai dans le menu des personnages lorsqu'ils faisaient partie de l'équipe.
- Correction d'un problème qui pouvait permettre aux deux Mannequins du Paradisia milliastral d'un même voyageur d'être inclus simultanément dans l'équipe, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui faisait que l'interface de la carte affichait de la notification « La Résine originelle est totalement rechargée. » à 04 h 00 (heure du serveur), même lorsque la Résine originelle n'était pas entièrement rechargée.
- Correction d'un problème qui empêchait de quitter le menu Paimon > Heure dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage des modèles des Mannequins dans le menu des personnages.
Audio
- Correction d'un problème qui faisait que les attaques normales et chargées du personnage « Flins · Étranges jeux d'ombres et de lumières (Électro) » jouaient les effets sonores associés au mode Flamme manifeste après qu'il s'est téléporté, même lorsqu'il n'était pas passé en mode Flamme manifeste, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction de l'absence des effets sonores de certaines compétences des personnages « Ganyu · Défense fervente (Cryo) », « Keqing · Ardeur du tonnerre (Électro) » et « Fréminet · Aspirant à des profondeurs invisibles (Cryo) ».
- Correction d'un problème qui entraînait parfois une lecture anormale de la musique de fond du jeu lors de l'ouverture du menu « Vœux » dans certaines zones de Nod-Krai.
- Correction d'un problème qui entraînait la lecture anormale de la musique de fond dans certaines zones de l'Île de Paha.
- Correction de quelques répliques dans les quêtes des chroniques séléniques.
- Correction d'erreurs de doublage en chinois de certaines quêtes.
Autres
- Correction d'un problème d'affichage de certains produits régionaux qui apparaissaient sous forme de graines au moment d'interagir avec ceux-ci.
- Correction d'un problème avec le TdR incorrect de l'effet de la nourriture « Rouleau de pomme ».
- Correction d'un problème qui empêchait l'effet de la nourriture « Rouleau de pomme » de pouvoir restaurer les PV de tous les personnages de l'équipe en mode solo.
- Correction d'un problème d'affichage des effets lumineux sur le modèle du Mannequin du Paradisia milliatral lorsqu'il s'approchait du fer de brisétoile.
- Correction d'un problème qui faisait qu'un rocher de l'Île de Paha à Nod-Krai, brillaient de façon anormale, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème d'affichage des effets spéciaux des cristaux gris dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'un problème qui transférait la progression du défi des Profondeurs spiralées de la phase précédente vers celle du défi actuel lors de la mise à jour des Profondeurs spiralées, dans certaines circonstances spécifiques.
- Correction d'erreurs de texte dans certaines quêtes, descriptions, dialogues et interfaces.
- Correction d'erreurs de texte en certaines langues. Optimisation des textes. (Vous pouvez voir les changements dans les différentes langues en allant dans le menu Paimon > Paramètres > Langues et en changeant la langue du jeu.
- Les corrections et les optimisations en version française sont les suivantes (cela n'affecte en rien les effets réels en jeu) :
- Optimisations diverses
- Optimisation des dialogues
- Optimisation de l'UI
- Améliorations diverses du texte en jeu
Ajustement de l'équilibre de l'Invocation des Sept
- Les PV max initiaux de la carte de personnage « Iansan » passent de 12 pts à 11 pts. Les PV max initiaux de la carte de personnage « Furina » passent de 10 pts à 12 pts.
- Ajustement des DGT du déchaînement élémentaire infligés par la carte de personnage « Iansan » : les DGT Électro infligés passent de 3 à 2.
- Ajustement des DGT de la compétence élémentaire infligés par la carte de personnage « Citlali » : les DGT Cryo infligés passent de 2 à 1.
- Ajustement des dégâts infligés par la compétence « Avènement protecteur : Effondrement volcanique » de la carte de personnage « Varesa » : les DGT Électro infligés passent de 2 à 3.
- Ajustement de l'effet de la compétence élémentaire de la carte de personnage « Arlecchino » : les dettes sanguinaires générées après l'utilisation de la compétence passent de 5 à 3 cumuls.
- Ajuste l'effet de l'état de déploiement « Dette sanguinaire » de la carte de personnage « Arlecchino » : le déclenchement de l'effet applique désormais 2 cumuls d'engagement vital au lieu de 1.
- Ajustement de l'effet de la carte d'événement « Éveil du dragon maléfique » : le nombre maximum de cumuls que le dragon maléfique invoqué peut obtenir passe de 5 à 4.
- Ajustement de l'effet de la carte d'événement « À gorge enjouée » : cet effet passe de « Piochez 3 cartes » à « Piochez 2 cartes ».
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