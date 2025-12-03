Genshin Impact : MàJ Version Luna III, patch notes et détails de la mise à jour



le 03 décembre 2025 à 10h23 Publié par Clémence Usseglio le 03 décembre 2025 à 10h23

Retrouvez le patch notes et les détails de la version Version Luna III de Genshin Impact, déployée ce 3 décembre 2025 sur toutes les plateformes, ajoutant, comme toujours, son lot de contenu.