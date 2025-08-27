Genshin Impact : Livestream de la version 6.0, date et heure de l'événement

Genshin Impact Version 7.1 : Date de sortie et nouveautés
HoYoverse a présenté, il y a peu de temps, la version 7.1, qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Voici sa date de sortie ainsi que des informations sur son contenu.
Comme vous le savez probablement déjà, cette nouvelle version permettra à Genshin Impact de faire le plein de nouveaux contenus. De ce fait, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, via les bannières/vœux, ainsi qu'à de nouvelles quêtes. Sans oublier, de nouveaux événements. Le programme spécial du 29 août 2025 nous révélera tout ce qu'il y a à savoir concernant la version 6.0 de Genshin Impact. Bien évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.
Chers voyageurs, c'est l'heure de l'annonce !#GenshinImpact #GenshinSpecialProgram— Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) August 27, 2025
Le programme spécial de la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 29 août 2025 à 13 h 51 (UTC+2) sur nos chaînes officielles Twitch et YouTube. Ce programme spécial comprendra une… pic.twitter.com/E1Tm3Rmezz
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