Genshin Impact : Livestream de la version 5.7, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 5.7 de Genshin Impact.
Prochainement, Genshin Impact
va accueillir la version 5.7
. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle version va être présentée via un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, indiqué quand ce livestream aura lieu. Ainsi, nous connaissons à présent la date et l'heure de diffusion du livestream présentant la version 5.7 de Genshin Impact
.
Date et heure du livestream de la version 5.7 de Genshin Impact
Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons désormais que le livestream présentant la version 5.7 de Genshin Impact est prévu pour le 6 juin 2025
. Comme toujours, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch mais aussi sur YouTube. D'ailleurs, sachez que vous pouvez suivre le livestream/programme spécial de la version 5.7 de Genshin Impact dès 14h (heure française) sur Twitch ainsi que sur YouTube, le 6 juin 2025
.
Vous n'êtes pas sans savoir que cette nouvelle version permettra à Genshin Impact
de faire le plein de nouveaux contenus. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, via les bannières/vœux, mais aussi à de nouvelles quêtes. Sans oublier, de nouveaux événements. Le programme spécial du 6 juin 2025 nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir concernant la version 5.7 de Genshin Impact
. Bien évidemment, nous serons au rendez-vous pour vous tenir informés.
Comment regarder le livestream de la version 5.7 de Genshin Impact ?
Le livestream/programme spécial de la version 5.7 de Genshin Impact
sera diffusé sur Twitch mais aussi sur YouTube. De ce fait, si vous souhaitez suivre cet événement de présentation, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne Genshin Impact
, depuis lesdites plateformes :
Rendez-vous donc le 6 juin prochain pour tout savoir sur la version 5.7 de Genshin Impact
. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.
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