Genshin Impact : Livestream de la version 5.2, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations relatives à la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 5.2 de Genshin Impact.

Date et heure du livestream de la version 5.2 de Genshin Impact

Annonce du programme spécial de la version 5.2 de Genshin Impact



Chers voyageurs, c'est l'heure de l'annonce !

Le programme spécial de la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 8 novembre 2024 à 13 h 00 (CET, heure de Paris) sur nos chaînes officielles Twitch et… pic.twitter.com/vqhninpM5B — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) November 6, 2024

Comment regarder le livestream de la version 5.2 de Genshin Impact ?

Chaîne Genshin Impact → Twitch

Chaîne Genshin Impact → YouTube

Très bientôt,va s'offrir. Comme toujours, cette nouvelle version va être présentée via un livestream, aussi dit « programme spécial ». À ce propos, sachez que le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, indiqué quand ce livestream aura lieu. Ainsi, nous connaissons à présentGrâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons que. Comme à l'accoutumée, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch ainsi que sur YouTube. D'ailleurs, sachez queCette toute nouvelle version apportera, bien évidemment, son lot de nouveautés. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, disponibles via les bannières/vœux, mais aussi à de nouveaux événements et quêtes. Pour le moment, nous ne possédons pas de plus amples détails à ce sujet. Le programme spécial du 8 novembre 2024 nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir concernant. Comme toujours, nous vous tiendrons informés, dès que la présentation sera terminée.sera diffusé sur Twitch mais aussi sur YouTube. Ainsi, si vous désirez suivre ce programme spécial, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne, depuis lesdites plateformes :Rendez-vous donc. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS4, PS5 ainsi que sur appareils iOS/Android.