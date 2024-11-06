Genshin Impact : Livestream de la version 5.2, date et heure de l'événement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 novembre 2024 à 10h28
Retrouvez toutes les informations relatives à la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 5.2 de Genshin Impact.
Genshin Impact : Livestream de la version 5.2, date et heure de l'événement
Très bientôt, Genshin Impact va s'offrir la version 5.2. Comme toujours, cette nouvelle version va être présentée via un livestream, aussi dit « programme spécial ». À ce propos, sachez que le studio de développement HoYoverse (anciennement miHoYo) a, récemment, indiqué quand ce livestream aura lieu. Ainsi, nous connaissons à présent la date et l'heure de diffusion du livestream présentant la version 5.2 de Genshin Impact.

Date et heure du livestream de la version 5.2 de Genshin Impact

Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons que le livestream présentant la version 5.2 de Genshin Impact est prévu pour le 8 novembre 2024. Comme à l'accoutumée, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch ainsi que sur YouTube. D'ailleurs, sachez que vous pouvez suivre le livestream au sujet de la version 5.2 de Genshin Impact dès 13h00 (heure française) sur Twitch mais aussi sur YouTube, le 8 novembre 2024.
Cette toute nouvelle version apportera, bien évidemment, son lot de nouveautés. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, disponibles via les bannières/vœux, mais aussi à de nouveaux événements et quêtes. Pour le moment, nous ne possédons pas de plus amples détails à ce sujet. Le programme spécial du 8 novembre 2024 nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir concernant la version 5.2 de Genshin Impact. Comme toujours, nous vous tiendrons informés, dès que la présentation sera terminée.

Comment regarder le livestream de la version 5.2 de Genshin Impact ?

Le livestream de la version 5.2 de Genshin Impact sera diffusé sur Twitch mais aussi sur YouTube. Ainsi, si vous désirez suivre ce programme spécial, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne Genshin Impact, depuis lesdites plateformes :
  • Chaîne Genshin Impact → Twitch
  • Chaîne Genshin Impact → YouTube
Rendez-vous donc le 8 novembre prochain pour tout savoir sur la version 5.2 de Genshin Impact. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, à savoir sur PC, PS4, PS5 ainsi que sur appareils iOS/Android.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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