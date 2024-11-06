Genshin Impact : Livestream de la version 5.2, date et heure de l'événement

Genshin Impact Version 7.1 : Date de sortie et nouveautés
HoYoverse a présenté, il y a peu de temps, la version 7.1, qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Voici sa date de sortie ainsi que des informations sur son contenu.
Cette toute nouvelle version apportera, bien évidemment, son lot de nouveautés. Ainsi, nous pouvons nous attendre à de nouveaux personnages jouables, disponibles via les bannières/vœux, mais aussi à de nouveaux événements et quêtes. Pour le moment, nous ne possédons pas de plus amples détails à ce sujet. Le programme spécial du 8 novembre 2024 nous dévoilera tout ce qu'il y a à savoir concernant la version 5.2 de Genshin Impact. Comme toujours, nous vous tiendrons informés, dès que la présentation sera terminée.
Annonce du programme spécial de la version 5.2 de Genshin Impact— Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) November 6, 2024
Chers voyageurs, c'est l'heure de l'annonce !
Le programme spécial de la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 8 novembre 2024 à 13 h 00 (CET, heure de Paris) sur nos chaînes officielles Twitch et… pic.twitter.com/vqhninpM5B
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