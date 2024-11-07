Genshin Impact : Des optimisations et des réactions élémentaires améliorées annoncées pour la version 5.2

Alors que le contenu de la version 5.2 de Genshin Impact sera bientôt dévoilé, plusieurs fonctionnalités visant à simplifier le quotidien des joueurs ont déjà été confirmées.
Le programme spécial de la version 5.2 de Genshin Impact
n'a pas encore été diffusé, mais les développeurs ont partagé quelques informations sur le contenu à venir. Dans le billet « Discussion avec les développeurs » publié le 6 novembre 2024
, ils ont détaillé plusieurs fonctionnalités pratiques à venir
. Entre autres, les voyageurs pourront plus facilement découvrir les trésors cachés, utiliser plus facilement les Artefacts et faire plus de dommages via les dégâts de base de certaines réactions élémentaires.
Faciliter le quotidien des joueurs et améliorer les dégâts de certains personnages de Genshin Impact
Dans un premier temps, les développeurs ont confirmé que le détecteur de trésors serait amélioré. À partir de la version 5.2, l'outil indiquera aux héros des indices concernant les coffres des défis Contre-la-montre et les fées non escortées
. En complément, une fonctionnalité active dès le déploiement du patch permettra de passer automatiquement de l'utilisation du détecteur de trésors à celle de la Pierre de résonance Oculus
. Cependant, il sera possible de désactiver cette option pour plus d'immersion.
Les Artefacts sont les éléments qui bénéficieront du plus d'optimisations à l'arrivée de la version 5.2 de Genshin Impact. En effet, il est fréquent d'avoir une centaine de ces éléments dans son inventaire, rendant difficile l'optimisation de personnages. Avec les nouvelles fonctionnalités intégrées au titre, il sera possible d'utiliser des combinaisons de verrouillage recommandées. Celles-ci seront déterminées en se basant sur l'utilisation la plus répandue de chaque Artefact. Par la suite, ces combinaisons seront modifiées et adaptées au gré des mises à jour. Les Artefacts 5 étoiles pourront également être verrouillés pour éviter toute mauvaise manipulation et mis en évidence dans l'inventaire pour faciliter les recherches.
Enfin, si vous appréciez jouer avec des personnages Cryo ou Électro
dans Genshin Impact, la version 5.2 offrira davantage de puissance à vos partenaires préférés. Plus précisément, les réactions élémentaires Surcharge, Supraconduction, Brise-glace et Électrocution verront leurs dégâts de base être augmentés
. Mais pour en profiter et découvrir les autres nouveautés de la version 5.2 de Genshin Impact, il faut encore patienter.
commentaire (0)