Fortnite x DC, de nouveaux skins en préparation ?

Il est fort possible que les joueurs de Fortnite accueillent, d'ici quelques mois, de nouveaux skins de super-héros DC Comics.
Epic Games et DC ont déjà collaboré à de nombreuses reprises, apportant plusieurs skins emblématiques de l'univers des super-héros à Fortnite
. De Batman à Superman, en passant par Harley Quinn et Wonder Woman, la liste des personnages disponibles ne cesse de s'agrandir. Selon un récent rapport, James Gunn, PDG de DC Studios, est actuellement en discussion avec Epic Games pour l'ajout de nouveaux skins issus de l'univers DC
.
De nouveaux héros DC bientôt dans Fortnite ?
À ce jour, Fortnite compte 26 skins DC, dont six versions différentes de Batman
. Certains de ces personnages étaient disponibles via le Passe de combat, comme Clark Kent (Superman) et Aquaman, et ne peuvent plus être obtenus.
D'après Brandon Davis, qui a interviewé James Gunn, DC et Epic Games travaillent activement sur de nouveaux designs. Le réalisateur et PDG de DC Studios aurait confirmé qu'il était directement impliqué dans le processus de sélection des skins
, validant personnellement les designs proposés par Epic Games.
James Gunn est en discussions avec Epic Games concernant tous les designs et les futurs skins à intégrer dans Fortnite. Il approuve activement les nouveaux designs.
Une nouvelle vague de skins DC dès 2025 ?
Avec un catalogue aussi vaste, DC possède de nombreux personnages potentiels qui pourraient rejoindre Fortnite dans les mois à venir
. Bien que la date de sortie de ces nouveaux skins ne soit pas encore connue, il ne serait pas étonnant de voir de nouveaux super-héros DC débarquer dans la seconde moitié de 2025.L'un des candidats les plus probables pour un retour en force dans Fortnite est Superman
. Avec la sortie du nouveau film Superman en juillet 2025, Epic Games pourrait en profiter pour introduire un skin Clark Kent inspiré du film en guise de promotion.
Outre l'intégration continue de nouveaux skins DC dans Fortnite, James Gunn a également révélé vouloir développer un jeu DC compétitif dans la veine de Marvel Rivals
. Cependant, ce projet n'en est qu'à ses débuts et ne sortira pas avant plusieurs années, s'il voit le jour.
En attendant, les joueurs de Fortnite peuvent se préparer à voir arriver de nouveaux skins DC et peut-être même de nouvelles collaborations spéciales, avec un événement de taille.
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