Fortnite S4 : Défis semaine 10, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 5)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 octobre 2024 à 15h50
Pour cette dixième semaine de la Saison 4 du Chapitre 5 de Fortnite, Epic Games propose bien évidemment son lot de défis. Retrouvez toutes les astuces et récompenses de ces derniers dans notre article.
Fortnite S4 : Défis semaine 10, toutes les quêtes, astuces et récompenses (chapitre 5)
La saison 4 du chapitre 5 de Fortnite a donné son coup d'envoi le vendredi 16 août 2024, pour le plus grand bonheur des joueurs du battle royale, qui peuvent découvrir une nouvelle version de la carte, mais aussi quelques nouvelles armes et des PNJ à l'allure très Marvel. Mais les quêtes sont toujours de la partie, qui permettent de gagner de l'EXP et donc des niveaux pour obtenir des étoiles et ainsi débloquer de nouvelles récompenses dans le Passe de combat, qui est l'un des éléments phares de Fortnite.

Étant donné que certains défis de cette nouvelle semaine ne sont pas faciles à réaliser, nous vous proposons, ci-dessous, un récapitulatif, avec nos astuces pour les réussir le plus rapidement possible. Vous retrouverez donc tous les défis de la semaine 10 de Fortnite saison 4 chapitre 5, avec une aide vous renvoyant sur un guide plus poussé si le défi le demande. N'hésitez pas à nous indiquer, dans l'espace commentaire, si vous avez besoin d'aide pour valider une quête.

Pour cette semaine 10, les récompenses permettent de récolter 20 000 XP, ce qui est toujours bon à prendre. 

Les défis, récompenses et astuces de la semaine 10 saison 4 chapitre 5 de Fortnite

xp

Obtenir des objets à des sites de fouille des acolytes

Récompense : 20 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Ces sites se trouvent partout sur la carte, où nous trouvons des bots, dans le but d'obtenir leurs armes, ou de fouiller les lieux.
xp

Parcourir la distance en ayant son bouclier au maximum

Récompense : 20 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Obtenez 100 points de bouclier, et parcourez de la distance, tout simplement.
xp

Dépenser des lingots

Récompense : 20 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • La fin de la saison approche, alors les développeurs motivent les joueurs à dépenser leurs lingots d'or.
xp

Tirer dans la tête des joueurs en regardant dans le viseur

Récompense : 20 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Encore un défi relativement simple, puisque la plupart du temps, les tirs dans la tête se font en regardant dans le viseurs.
xp

Recharger son arme moins de 30 s après avoir infligé des dégâts à un adversaire

Récompense : 20 000 EXP de saison
  • Comment réussir le défi ?
    • Le dernier défi est plutôt simple, puisqu'il suffit de recharger juste après avoir infligé des dégâts à un adversaire.
Corentin Rimbert

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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