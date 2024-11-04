Fortnite Remix : Le parapluie Top 1 saison Fortnite Remix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 novembre 2024 à 16h22
Découvrez le parapluie offert à tous les joueurs de Fortnite, après avoir effectué leur premier Top 1 de la saison Fortnite Remix (saison 5 chapitre 5).
Fortnite Remix : Le parapluie Top 1 saison Fortnite Remix
Suite à la publication de la mise à jour ce samedi 2 novembre 2024 dans la matinée, synonyme de lancement de la saison 5 du Chapitre 5, qui est ici nommée de Fortnite Remix, les joueurs du battle royale ont pu (re)découvrir la carte du chapitre 2 de Fortnite, mais aussi les armes et les objets de l'époque, ce qui a évidemment attiré les joueurs, nombreux à retourner sur le champ de bataille. Mais comme toujours, un nouveau parapluie est disponible pour tous les joueurs remportant une partie, en faisant ce fameux « Top 1 ».

En effet, depuis de nombreuses saisons maintenant, lorsqu'un joueur remporte sa première partie de la saison, il reçoit gratuitement un planeur sous la forme d'un parapluie aux couleurs de la thématique de la saison, ou s'y rapprochant.

Pour cette cinquième saison du chapitre 4, les joueurs de Fortnite peuvent remporter le « Parapluie Remix » qui possède moins de liens avec le thème de la saison que certains autres. Nous retrouvons ici un vinyle avec des éclairs. 

parapluie-top1-fortnite-remix

Parapluie Top 1 saison Fortnite Remix, comment le récupérer ?

Comme nous vous l'expliquons ci-dessus, il faut impérativement lancer une partie normale, en solo, en duo ou en section, et remporter la fameuse Victoire Royale. Ce n'est que de cette façon que vous pourrez récupérer ce parapluie, qui est exclusif à cette saison Fortnite Remix. Si vous ne parvenez pas à faire de top 1 durant la saison, vous ne pourrez plus récupérer ce parapluie, étant donné qu'il n'apparaît pas dans la boutique. Ils sont donc très rares et très prisés des joueurs.

parapluie-remix-top1
N'hésitez pas à demander l'aide de vos amis pour remporter cette fameuse première partie si vous avez du mal. Vous aurez plus ou moins trois mois pour l'obtenir et l'ajouter à votre collection.

Miniature vidéo
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Une vidéo secrète de Fortnite datant de 2012 vient de refaire surface
Fortnite 14 septembre 2026

Une vidéo secrète de Fortnite datant de 2012 vient de refaire surface

Une vidéo de gameplay inédite de Fortnite datant de 2012 vient de réapparaître sur internet. Issue d'une présentation privée, cette archive précieuse offre un regard sur les origines du jeu, bien avant qu'il ne devienne le phénomène mondial du Battle Royale que nous connaissons aujourd'hui.
Sora et sa célèbre Keyblade débarquent enfin dans Fortnite cette semaine
Fortnite 14 septembre 2026

Sora et sa célèbre Keyblade débarquent enfin dans Fortnite cette semaine

L'attente touche à sa fin pour les fans de Disney et de Square Enix. Epic Games a confirmé l'arrivée imminente de Sora et de l'univers de Kingdom Hearts dans Fortnite. Une collaboration majeure qui promet de marquer cette saison placée sous le signe du jeu vidéo.
Fortnite : Date et heure de sortie des skins Lil Wayne dans la boutique
Fortnite 11 septembre 2026

Fortnite : Date et heure de sortie des skins Lil Wayne dans la boutique

Le légendaire rappeur américain Lil Wayne débarque très prochainement dans le Battle Royale d'Epic Games. Retrouvez la date de sortie et surtout l'heure à partir de laquelle ils arrivent dans la boutique de Fortnite.

commentaire (0)