Fortnite Remix : Le parapluie Top 1 saison Fortnite Remix

Découvrez le parapluie offert à tous les joueurs de Fortnite, après avoir effectué leur premier Top 1 de la saison Fortnite Remix (saison 5 chapitre 5).

Parapluie Top 1 saison Fortnite Remix, comment le récupérer ?

Suite à la publication de la mise à jour ce samedi 2 novembre 2024 dans la matinée, synonyme de lancement de la, les joueurs du battle royale ont pu (re)découvrir la carte du chapitre 2 de Fortnite, mais aussi les armes et les objets de l'époque, ce qui a évidemment attiré les joueurs, nombreux à retourner sur le champ de bataille. Mais comme toujours, unest disponible pour tous les joueurs remportant une partie, en faisant ce fameux « Top 1 ».En effet, depuis de nombreuses saisons maintenant, lorsqu'un joueur remporte sa première partie de la saison, il reçoit gratuitement un planeur sous la forme d'un, ou s'y rapprochant.Pour cette cinquième saison du chapitre 4, les joueurs depeuvent remporter le « Parapluie Remix » qui possède moins de liens avec le thème de la saison que certains autres. Nous retrouvons ici un vinyle avec des éclairs.Comme nous vous l'expliquons ci-dessus, il faut impérativement lancer une partie normale, en solo, en duo ou en section, et. Ce n'est que de cette façon que vous pourrez, qui est exclusif à cette. Si vous ne parvenez pas à faire de top 1 durant la saison, vous ne pourrez plus récupérer ce parapluie, étant donné qu'il n'apparaît pas dans la boutique. Ils sont donc très rares et très prisés des joueurs.N'hésitez pas à demander l'aide de vos amis pour remporter cette fameuse première partie si vous avez du mal. Vous aurez plus ou moins trois mois pour l'obtenir et l'ajouter à votre collection.