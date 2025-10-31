Fortnite proposera des mascottes Disney, dont une Star Wars

Une récente fuite suggère que Disney et Epic Games préparent l'arrivée de nouveaux personnages dans Fortnite, par le biais des mascottes. Une manière ingénieuse d'intégrer des personnages emblématiques, même ceux jugés inadaptés à manier des armes.
Les dataminers ont encore frappé. Selon de nouvelles informations, Fortnite pourrait bientôt accueillir les mascottes emblématiques de Disney
. Après les skins, les concerts et les collaborations en tout genre, le Battle Royale d'Epic Games semble prêt à franchir une nouvelle étape dans son partenariat avec le géant américain.
Des mascottes déjà aperçues dans les fichiers du jeu
Alors qu'Epic Games a confirmé il y a quelques heures l'ajout des mascottes dans Fortnite, des compagnons qui suivront le joueur dans différents modes, y compris en Battle Royale, et réagiront aussi à ses actions, les fuites qui ont suivi ont révélé les plans de la société. Si seulement quatre ont été officialisées, bien d'autres sortiront.
Selon le dataminer NotPalo (via ShiinaBR
), plusieurs acolytes issus de l'univers Disney figureraient déjà dans les fichiers du jeu. L'objectif serait de permettre à Epic Games d'introduire des figures emblématiques sans les armer, contournant ainsi la problématique de la violence liée à certaines licences.
Des personnages adaptés à tous les publics
L'exemple le plus parlant reste celui de Winnie l'Ourson
. Difficile d'imaginer le célèbre ours au miel équipé d'un fusil d'assaut pour décrocher un Top 1. En revanche, le transformer en mascotte courant aux côtés du joueur
offrirait une alternative idéale pour maintenir l'aspect familial de la marque Disney tout en enrichissant l'univers de Fortnite.
Cette approche ouvrirait la porte à une multitude de personnages issus de franchises variées, adaptées à tous les âges, sans compromettre l'identité du Battle Royale. Et selon les fuites, nous pourrions aussi retrouver Grogu, célèbre personnage de la saga Star Wars que nous avons découvert dans la série The Mandalorian.
Une ouverture vers de nouveaux crossovers
Avec un catalogue colossal, Disney dispose d'un vivier infini de héros et mascottes à intégrer sous cette nouvelle forme. Les mascottes permettraient d'étendre l'univers du jeu
tout en respectant les codes de chaque licence.
Reste à savoir quelles séries ou films seront concernés. Epic Games n'a encore rien confirmé officiellement, mais nous devrions voir de nouvelles têtes débarquer dans le battle royale ces prochaines semaines, à mesure que la fonctionnalité se démocratise.
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Fortnite ça devient vraiment n'importe quoi