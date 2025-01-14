Fortnite offre un skin (tenue Actini chamarré), comment l'obtenir facilement ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 janvier 2025 à 12h33
Encore un skin gratuit pour les joueurs de Fortnite avec la tenue Actini chamarré. Nous vous expliquons comment faire.
Fortnite offre un skin (tenue Actini chamarré), comment l'obtenir facilement ?
Epic Games se montre très souvent généreux avec sa communauté, que ce soit en offrant des cosmétiques ou même des tenues, les objets les plus prisés de Fortnite. Alors que la saison 1 du chapitre 6 de Fortnite bat son plein, le studio a donc décidé d'offrir aux joueurs la tenue Actini chamarré, et nous vous expliquons comment faire pour la récupérer, puisqu'il y a une petite subtilité.

Comment avoir gratuitement la tenue Actini chamarré dans Fortnite ?

Ici, il ne sera pas question de se rendre dans Fortnite pour obtenir la tenue Actini chamarré, ni d'aller dans la boutique. Il faudra néanmoins effectuer une action bien précise : acheter une carte V-bucks. En soit, la tenue n'est donc pas réellement gratuite, mais est offerte à tous les joueurs qui utilisent une carte V-bucks, à un certain moment.

La période est d'un mois, laissant le temps à tous les joueurs d'obtenir la tenue Actini chamarré. 
  • En France, l'offre est valable du 13 janvier à 1h au 16 février à 1h.
fortnite-tenue-actini-chamarre
Lorsque vous activez une carte, vous obtiendrez la récompense dans la foulée, au bout de quelques minutes tout au plus, via le compte qui a bénéficié des V-bucks. Pensez donc à être bien connecté à votre compte avant d'entrer le code présent sur la carte achetée. Celle-ci peut d'ailleurs s'acheter en physique (voir ci-dessous), ou directement sur le site officiel

Côté physique, vous en trouverez normalement dans les enseignes suivantes en France : 
  • Auchan
  • Carrefour
  • Cora
  • Cultura
  • Fnac
  • Leclerc
  • Micromania
  • Systeme U
Epic Games rappelle également que les V-bucks obtenus sur Nintendo Switch en activant une carte de V-bucks ne peuvent être utilisés que sur Nintendo Switch. Tandis que sur les autres plateformes, le porte-monnaie est partagée, permettant d'utiliser ses V-bucks normalement.

Enfin, il est précisé que la tenue Actini chamarré, qui est ici offerte, pourra arriver plus tard dans la boutique de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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TheGamer392 (invité) Le 01/02/2025 à 17:46

Puis-je avoir un skin qui nè est pas voyant ou le skin Super heros ou encore la Renegate Raider.

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Adam340 (invité) Le 19/01/2025 à 11:19

Stp