Fortnite : Ned Flanders a déjà éliminé plus de 33 000 joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 novembre 2025 à 16h44
L'événement des Simpson sur Fortnite bat son plein, mais un personnage inattendu a volé la vedette à la famille jaune, Ned Flanders, qui s'est transformé en véritable machine à éliminer les joueurs.
Fortnite : Ned Flanders a déjà éliminé plus de 33 000 joueurs
Le crossover entre Fortnite et Les Simpson continue de surprendre. Depuis l'arrivée de la famille la plus célèbre de Springfield sur l'île d'Epic Games, les joueurs ont pu explorer une carte inspirée de la série culte, mais c'est surtout un certain Ned Flanders qui fait parler de lui. Gentil voisin dans la série, il s'est révélé être un adversaire redoutable dans le jeu.

Un voisin pas si bienveillant

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Présent à la fois en tant que skin du Passe de combat et PNJ sur la carte de Springfield, Ned Flanders n'apprécie pas qu'on s'en prenne à lui. Comme pour d'autres personnages non jouables, l'attaquer déclenche immédiatement sa riposte. Sauf que, cette fois, la situation a pris une tournure inattendue, le paisible Flanders élimine les joueurs par milliers.

Des statistiques impressionnantes

Epic Games a révélé sur X (anciennement Twitter) que Ned Flanders avait déjà éliminé plus de 33 000 joueurs depuis le lancement de la mini-saison des Simpson. Une performance étonnante pour un personnage qui, contrairement à d'autres, n'est pas un boss et ne laisse tomber aucun butin rare.

En d'autres termes, les joueurs n'ont aucune raison valable de l'attaquer. Pourtant, nombreux sont ceux qui, trompés par son attitude bienveillante, ont tenté leur chance… avant de finir éliminés. Nul doute qu'en sachant cette information, les joueurs auront à cœur de prouver leur puissance et d'essayer de le tuer.

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Alors que la mini-saison Simpson doit encore durer plusieurs semaines avant l'arrivée du Chapitre 7 de Fortnite, le compteur d'éliminations de Ned Flanders devrait continuer à grimper. Certains fans estiment qu'il pourrait dépasser les 100 000 victimes d'ici la fin de l'événement.

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Un exploit symbolique pour ce personnage culte, devenu malgré lui l'un des PNJ les plus redoutés du jeu. Flanders prouve une fois de plus qu'il ne faut jamais sous-estimer la colère d'un homme en pull vert et à lunettes rondes.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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L'enfer (invité) Le 07/11/2025 à 17:19

C'est la version satanique de ned

Avatar Justine
Justine Le 07/11/2025 à 16:52

C'était sûr qu'il était le plus dangereux de tout le voisinage ! Même à moi, il me fait peur xS