Fortnite : Les joueurs découvrent un lieu secret sur la carte

Un lieu secret a été découvert par certains joueurs de Fortnite, au nord de l'île, qu'il est impossible à fouiller, sauf en utilisant un objet bien précis.
Parfois, en explorant l'île du battle royale, les joueurs de Fortnite
découvrent quelques clins d'œil, voire des secrets, et Epic Games n'hésite pas à titiller la curiosité de sa communauté. C'est probablement le cas ici, avec le mystère qui plane autour de la statue de la grenouille présente à Flooded Frogs
.
Le lieu secret de Flooded Frogs dans Fortnite
Dans ce lieu-dit, qui se trouve au nord de l'île du battle royale, les joueurs auront l'occasion de trouver de nombreux coffres. Or, à gauche d'une statue, nous pouvons apercevoir une brèche dans le mur, dans laquelle nous voyons un coffre légendaire
. Mais quoi que nous fassions, il est impossible d'y accéder, les murs sont incassables, que ce soit sur le côté ou en hauteur.
Mais le créateur de contenu Ali 'SypherPK' Hassan
a trouvé une solution pour s'infiltrer dans cette ouverture et ouvrir les nombreux coffres qui s'y trouvent : utiliser un masque d'Oni du néant
. Celui-ci permet de se téléporter, et vous pourrez ainsi l'utiliser pour aller dans cette grotte.
Une fois à l'intérieur, détruisez une autre statue dans le fond pour accéder à une nouvelle succursale, renfermant là aussi des coffres intéressants
, et des barils pour faire le plein de bouclier. Nous trouvons également un coffre élémentaire. Pour sortir, vous allez pouvoir utiliser les toilettes. Ne cherchez pas, il s'agit uniquement d'un moyen de sortie. Vous ne pourrez pas l'utiliser pour entrer.
Epic Games pourrait apporter d'autres lieux de ce genre ces prochaines semaines, dans le but d'impliquer la communauté et tenter de la titiller, pour qu'elle explore davantage les moindres recoins.
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