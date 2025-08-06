Fortnite : Le PDG d'Epic Games dément fermement les rumeurs d'un retard causé par Disney



le 06 août 2025 à 16h41 Publié par Corentin Rimbert le 06 août 2025 à 16h41

Tim Sweeney, PDG et fondateur d'Epic Games, a catégoriquement démenti les récentes affirmations selon lesquelles la sortie du nouveau mode Disney dans Fortnite serait retardée en raison de la lenteur décisionnelle du géant du divertissement. Cette mise au point survient après qu'un article du Wall Street Journal ait cité des sources anonymes pointant du doigt des lenteurs administratives internes chez Disney.