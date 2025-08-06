Fortnite : Le PDG d'Epic Games dément fermement les rumeurs d'un retard causé par Disney

Tim Sweeney, PDG et fondateur d'Epic Games, a catégoriquement démenti les récentes affirmations selon lesquelles la sortie du nouveau mode Disney dans Fortnite serait retardée en raison de la lenteur décisionnelle du géant du divertissement. Cette mise au point survient après qu'un article du Wall Street Journal ait cité des sources anonymes pointant du doigt des lenteurs administratives internes chez Disney.
Annoncé début 2024 à la suite d'un investissement massif de 1,5 milliard de dollars par Disney dans Epic Games pour Fortnite
principalement, ce nouveau mode doit offrir aux joueurs un univers persistant et immersif inspiré des franchises emblématiques de Disney.
« Le rythme de travail avec Disney est exceptionnel », assure Tim Sweeney
Dans une déclaration sur le réseau social X (anciennement Twitter), Tim Sweeney qualifie la citation anonyme rapportée par le Wall Street Journal de « complètement fausse
». Il faut dire que le PDG ne va pas dire l'inverse publiquement, et tient ici à potentiellement rassurer les investisseurs :
Cette citation anonyme est totalement fausse. Le rythme des collaborations entre Disney et Epic, comme pour Dark Vador, est incroyable et environ dix fois supérieur au rythme habituel dans ce secteur. Nous avons même transmis cette précision au journaliste, mais il a choisi de ne pas la publier.
Ainsi, selon le PDG, loin d'être un frein, la collaboration avec Disney se déroulerait de manière extrêmement fluide
et rapide par rapport aux standards habituels des grandes entreprises médiatiques.
Disney et Epic, un partenariat ambitieux au cœur de Fortnite
Le partenariat entre Epic Games et Disney a été dévoilé en février 2024, prévoyant un mode ambitieux à l'intérieur de Fortnite
. Conceptuellement proche d'un Disneyland virtuel, ce nouveau mode promet aux joueurs une expérience immersive permettant de découvrir différents univers inspirés des licences Disney majeures, telles que Star Wars, Marvel, Pixar et Avatar.
À titre d'exemple, un personnage comme Dark Vador, déployé temporairement dans Fortnite, avait déjà suscité un immense engouement avec près de 10 millions de joueurs engagés.
La date de sortie toujours incertaine, mais pas nécessairement retardée
Si Tim Sweeney conteste fermement les affirmations sur les lenteurs internes à Disney, il n'a toutefois pas explicitement démenti l'échéance mentionnée pour le lancement du mode
, toujours prévu pour l'automne 2026 selon le Wall Street Journal. Ainsi, le calendrier précis reste flou, sans que l'on sache si ce délai correspond à une planification initiale ou à un éventuel ajustement stratégique.
Un enjeu majeur pour l'avenir de Fortnite
Avec cet investissement de 1,5 milliard de dollars, Disney compte bien établir une présence massive et durable dans Fortnite, proposant un « univers ouvert, persistant et social
». Ce partenariat est censé permettre aux joueurs non seulement d'interagir avec leurs personnages favoris, mais aussi d'accéder à des boutiques virtuelles et à divers contenus exclusifs issus des marques Disney.
Cette mise au point énergique de Tim Sweeney reflète l'importance cruciale de ce projet pour Epic Game
s, autant que pour Disney.
Pour le moment, les fans devront patienter avant d'en savoir davantage sur ce futur mode Disney, mais cette clarification publique du PDG d'Epic Games vient rassurer les joueurs impatients
, tout en réaffirmant l'excellente relation entretenue avec Disney. En attendant plus d'informations officielles, les spéculations autour de la date et du contenu exact de ce mode continueront sans doute d'animer les discussions au sein de la communauté Fortnite.
commentaire (0)