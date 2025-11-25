Après Travis Scott et Eminem, Fortnite renoue avec les légendes du rap US

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 novembre 2025 à 12h25
Epic Games continue d'enchaîner les partenariats prestigieux. Après les rumeurs insistantes, c'est désormais officiel, le rappeur américain Playboi Carti s'associe au Battle Royale. Une annonce faite sur Instagram qui laisse présager du contenu cosmétique et potentiellement un événement musical d'envergure pour le lancement du prochain chapitre.
Après Travis Scott et Eminem, Fortnite renoue avec les légendes du rap US
Epic Games ne laisse aucun répit à sa communauté. Alors que le crossover avec Les Simpson touche à sa fin, les regards sont déjà tournés vers l'avenir et le très attendu Chapitre 7 de Fortnite. C'est dans ce contexte d'effervescence que la rumeur a enflé sur les réseaux sociaux, avant d'être brutalement confirmée par l'intéressé lui-même. Playboi Carti, figure incontournable du rap américain actuel, a officialisé sa venue dans le métavers d'Epic Games, promettant de secouer les habitudes des joueurs.

Une confirmation qui enflamme les réseaux

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Tout a commencé par des fuites relayées par les dataminers habituels, mais c'est une publication sur le compte Instagram officiel de l'artiste qui a mis fin au suspense. En postant simplement le logo du jeu accompagné du commentaire « NAHH FR », Playboi Carti a validé les bruits de couloir. Si les détails restent maigres à l'heure actuelle, les spécialistes comme Kurrco anticipent déjà une collaboration massive. Il ne s'agirait pas seulement de skins ou d'accessoires cosmétiques, mais potentiellement d'un événement live ou d'un concert interactif.
Cette perspective rappelle inévitablement les concerts virtuels d'Ariana Grande ou de Travis Scott qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo, ou plus récemment de la grande collaboration avec Daft Punk. Les joueurs espèrent une expérience similaire pour marquer le coup, surtout à l'approche de l'événement Zero Hour qui servira de finale au chapitre actuel. L'intégration de l'univers visuel et sonore de Playboi Carti pourrait offrir une esthétique radicalement différente de ce que le jeu a proposé ces derniers mois.

La stratégie musicale d'Epic Games

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Ce n'est pas la première fois que Fortnite s'offre les services de grands noms du hip-hop. La stratégie s'est avérée payante par le passé avec des événements mémorables incluant Eminem, Snoop Dogg et Ice Spice. L'arrivée de Playboi Carti s'inscrit dans cette volonté de transformer le Battle Royale en une véritable plateforme culturelle incontournable.

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En parallèle de cette annonce, Epic Games continue d'alimenter son mode musical. La saison 12 de Fortnite Festival mettra en vedette Lisa, membre du groupe phénomène Blackpink. Entre le rap US et la K-pop, l'éditeur balaie large pour séduire un public toujours plus vaste. Avec des rumeurs évoquant également l'arrivée de Kill Bill et de Retour vers le Futur pour le Chapitre 7, les prochaines semaines s'annoncent particulièrement chargées pour Fortnite. Reste à voir si l'intégration de Playboi Carti sera à la hauteur de l'immense attente qu'elle suscite déjà chez les joueurs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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