Forspoken se dote de son trailer de lancement

Le trailer de lancement de Forspoken partagé

PC

Édition Standard → 56,99 € au lieu de 79,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 78,99 € au lieu de 104,99 €, soit 25 % de réduction.



En raison de l'arrivée imminente de sur PS5 et PC, le studio de développement, Luminous Productions, et l'éditeur, Square Enix, en charge du jeu ont récemment partagé Cette nouvelle et courte communication visuelle, ne dépassant pas trente secondes, nous rappelle ainsi que tout au long de l'aventure, nous devrons affronter de nombreuses créatures, dont les Tanntas, en compagnie de Frey Holland, la protagoniste de Forspoken. Heureusement, cette dernière est lui permettant de faire face aux dangers du monde fantastique d'Athia, dans lequel elle se retrouve mystérieuse et soudainement téléportée. Par ailleurs, remarquons qu'elle possède à son bras droit un bracelet, qui s'avère doué de conscience et est nommé « Krav ». Offrant un, il y a fort à parier que, en plus de l'histoire principale, sur le titre de Luminous Productions et de Square Enix. D'ailleurs, sur le site officiel, Athia est décrit comme « un monde magique tentaculaire riche en aventures et en découvertes ». Pour rappel, Forspoken débarque le 24 janvier 2023 sur PC ( configurations requises ) et PS5 ( poids du jeu ).