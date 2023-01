Forspoken : Le poids du jeu sur PS5 révélé

🚨 Forspoken



🟫 Download Size : 87.275 GB (Version: 1.000.001)



🟦 Pre-Load : January 22

⬜ Launch : January 24



🟥 #Forspoken pic.twitter.com/gsdxdkiPsd — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 13, 2023

PC

Édition Standard → 56,99 € au lieu de 79,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 78,99 € au lieu de 104,99 €, soit 25 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À la fin de ce mois de janvier 2023, les joueurs et les joueuses vont pouvoir découvrir les aventures de Frey Holland, narrées dans, développé par Luminous Productions et édité par Square Enix. Après s'être récemment offert une bande-annonce cinématique, le titre refait parler de lui en ce jour.Effectivement, d'après le compte Twitter PlayStation Size,(version 1.000.001). Par ailleurs, selon les informations partagées par ledit compte, le prétéléchargement de Forspoken devrait être disponible le 22 janvier prochain. Pour rappel, la date de sortie du nouveau jeu de Luminous Productions et de Square Enix est fixée au 24 janvier 2023.À l'heure actuelle, les configurations PC requises pour Forspoken n'ont pas encore été révélées. Néanmoins, il y a fort à parier que le poids du titre sur PC sera sensiblement le même que celui sur PS5.Pour rappel, sur Forspoken, nous sommes amenés à incarner Frey Holland, une jeune New-Yorkaise qui se retrouve mystérieusement et soudainement téléportée dans le monde d'Athia, où elle se découvre des pouvoirs magiques divers et où elle devra affronter de nombreuses créatures, dont les Tanntas.Forspoken débarque le 24 janvier 2023 sur PC et PS5. Si vous désirez vous procurer le jeu, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose en précommande à moindre coût :