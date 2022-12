Forspoken : La démo, comment y jouer ?

Comment télécharger et jouer à la démo de Forspoken ?

Allez sur le PlayStation Store depuis votre console PS5

Tapez dans la barre de recherche « Forspoken »

Ou rendez-vous directement la page du jeu à cette adresse (si vous êtes sur un navigateur) Dans la partie concernant les éditions prévues pour le jeu, vous devriez voir « Forspoken Demo » (comme sur l'image ci-dessous)

Si vous atterrissez sur la page de l'édition Standard de Forspoken, cliquez sur les « ... » puis sur « Forspoken Demo »

Sélectionnez « Ajouter à la bibliothèque » (gratuit)

Lancez ensuite le téléchargement de la démo de Forspoken

Une fois que le téléchargement terminé, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur l'application, affichée dans le menu principal de votre console, pour découvrir la version démo de Forspoken

C'est lors de la cérémonie des Game Awards 2022, qui s'est déroulée dans la nuit du 8 au 9 décembre de cette année, que Luminous Productions et Square Enix ont annoncé la sortie d'une version démo gratuite (PS5) pour. Depuis, de nombreux joueurs et joueuses désirent la découvrir. Dans ce qui suit, nous vous expliquonsTrouver lasur le PlayStation Store et l'ajouter à sa bibliothèque est assez facile, en réalité. D'ailleurs, la procédure ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps Mais, sans plus tarder, voici comment télécharger laPour rappel, sur, nous sommes amenés à incarner Frey Holland, une jeune New-Yorkaise qui se retrouve téléportée dans le monde d'Athia et dotée de pouvoirs magiques divers. Tout au long de l'aventure, les joueurs et les joueuses devront affronter de multiples créatures.arrive le 24 janvier 2023 sur PC (via Steam et sur l'Epic Games Store) ainsi que sur PS5. Sachez que plusieurs éditions sont prévues. Les joueurs et les joueuses ayant précommandé le jeu, avant sa sortie officielle, obtiendront, d'ailleurs, des bonus.