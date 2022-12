Forspoken s'offre une démo gratuite sur PS5

Une démo de Forspoken est arrivée sur le PlayStation Store

Le prochain jeu de Luminous Productions et de Square Enix,, doit arriver à la fin du mois de janvier 2023 sur PC et PS5. En attendant la sortie officielle du titre, les joueurs et les joueuses peuvent se faire une première idée de Forspoken grâce à, qui est récemment arrivée sur le PlayStation Store.En effet, lors de la cérémonie des Game Awards 2022, Luminous Productions et Square Enix ont annoncé qu'. Ainsi, les joueurs et les joueuses, désirant se plonger dans les aventures de Frey en janvier 2023, peuvent d'ores et déjà avoir un bref aperçu du soft.Pour ajouter la démo de Forspoken à votre bibliothèque, et donc pour la télécharger, il faut que vous vous rendiez sur la page du jeu sur le PlayStation Store, depuis votre console, smartphone (via l'application) ou bien depuis le site officiel.Pour rappel, Forspoken sort le 24 janvier 2023 sur PC (via Steam et l'Epic Games Store) et sur PS5. Sachez que plusieurs éditions sont prévues. Les joueurs et les joueuses ayant précommandé le jeu, avant sa sortie officielle, obtiendront, d'ailleurs, des bonus.