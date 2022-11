FM 2023 bat déjà des records

Déjà un million de joueurs pour FM 2023

Chaque année, une grande part d'amateurs de football attend le mois de novembre pour découvrir le dernier épisode de la série Football Manager. En 2022, le titre est arrivé le 9 novembre, sur PC, mais aussi sur Xbox One et Series et via le Game Pass. Sans surprise, la communauté, fidèle, a été au rendez-vous, battant un joli record.En effet, comme l'a annoncé Miles Jacobson, directeur de la franchise,. Tout cela sans que le titre ne soit disponible sur PS5, étant donné que la sortie a été reportée à une date encore inconnue. Précisons également qu'il ne s'agit pas de copie vendue. Certains profitent du titre gratuitement via le Game Pass.À titre de comparaison, et pour prouver la progression importante de Football Manager ces dernières années,. Des chiffres qui ravissent, tout naturellement, Sports Interactive, motivant également les équipes à améliorer l'expérience avec le temps.Si vous débutez sur, sachez que nous vous avons regroupé les meilleurs jeunes joueurs , mais aussi les joueurs libres , pour démarrer du bon pied. Si vous souhaitez un peu de challenge, nous vous avons également concocté une liste des clubs avec qui il est intéressant de faire une carrière . Pour profiter de la meilleure expérience, vous pouvez également utiliser les vrais visages et les vrais logos d'équipes