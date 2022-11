FM 2023 : Quelques idées de clubs à faire pour débuter ou s'amuser

Quelques idées de clubs pour FM 2023

Il est parfois difficile de savoir dansSi nous mettons notre club de cœur de côté, le choix peut être cornélien compte tenu des innombrables possibilités qui s'offrent à nous. C'est pourquoi nous vous proposons une petite liste de clubs à entraîner, quelles que soient vos motivations : trouver un challenge, prendre en main le jeu ou tout simplement vous amuser, il y en aura pour tous les goûts.Nous vous proposons au moins un club dans les cinq plus grands championnats, mais aussi quelques défis à faire dans des ligues moins mises en avant ou inférieures.Commençons par la première League, l'un des championnats les plus connus et suivis du monde.en est pensionnaire depuis 2017 et a réussi à se maintenir dans l'élite grâce à un recrutement malicieux. Ayant perdu plusieurs cadres lors du dernier mercato, notamment l'attaquant Neal Maupay, le milieu de terrain Yves Bissouma et le défenseur Marc Cucurella, le club a recruté intelligemment. En prenant les rênes des Seagulls, vous pourriez très bien vous lancer le défi de l'installer parmi les meilleurs clubs anglais, et essayer de décrocher une qualification pour une coupe d'Europe, tout cela avec un budget transfert initial de 70 millions d'euros.Passons à l'étage inférieur, avec, fraichement relégué. En prenant la tête du club, vous profiterez de joueurs d'expérience, mais aussi de très bons jeunes, pour tenter de revenir dès la première saison en Premier League, tout en pérennisant les Hornets dans l'élite anglaise, ce qui est toujours un exploit.Direction maintenant à notre chère Ligue 1, avec le. Passé d'un maintien en barrages face à Toulouse à jouer l'Europa League grâce à sa victoire en Coupe de France en quelques mois, le défi est très intéressant. Avec un budget restreint (3 millions au départ) vous pourrez vous donner l'objectif de finir une nouvelle fois européen en fin de saison, tout en développant un jeu agréable à voir, pour retrouver un club qui n'a plus connu de belles années depuis les années 1990.Si plusieurs clubs semblent très intéressants en L2,fait naturellement partie des équipes à privilégier, notamment parce qu'il s'agit d'une place forte du foot français. Relégués après une saison cauchemardesque, les Girondins se doivent de remonter dès l'année suivante, tout en retrouvant une équipe compétitive, avec seulement 860 000 euros de budget. Il faudra également compter sur le centre de formation, l'un des meilleurs en France fut un temps, dans le but de replacer Bordeaux dans la première partie de tableau, en L1.Stabilisé en Liga, le club basque peut viser plus haut sur. Grâce à ses joueurs et vos talents d'entraîneur, vous pouvez tenter d'aller décrocher une qualification en Ligue des champions dès votre première saison, tout en allant le plus loin possible en Europa League. Vous pourriez, qui plus est, aider laà décrocher son premier podium en 20 ans.Du côté de la Serie A, laest un cador en difficulté. Après avoir vu les deux clubs de Milan, l'Inter et l'AC, lui voler le Scudetto, La Vieille Dame peut être un challenge intéressant, dans le but de replacer le club au sommet, avec une concurrence de plus en plus forte. Après deux finales perdues en 2015 et 2017, l'idée pourrait également d'apporter le premier titre européen à la Juventus depuis 26 ans.Outre-Rhin, en Bundesliga, les défis sont nombreux tant l'hégémonie du Bayern Munich dure. L'apparaît comme un solide concurrent à moyen terme, tant le club progresse depuis son retour en première division en 2018-2019. Qualifié en Europa League, vous pourriez tenter d'atteindre la Ligue des champions et venir titiller les Bavarois et mettre fin à leur règne.Toujours en Allemagne, le club de la ville de Gelsenkirchen,, a fait une pige d'une saison en 2.Bundesliga et souhaite signer un retour fracassant en première division. L'objectif sera de maintenir le club tout en visant un peu plus haut après la première saison (voire plus tôt selon vos performances), pour tenter de faire un retour en coupe d'Europe après avoir atteint les demi-finales de la LDC en 2011.Pour finir avec cette sélection, nous pouvons également vous conseiller le, grand club néerlandais qui réussit à faire quelques jolis parcours en Coupe d'Europe, tout en existant sur la scène nationale, en ayant, par exemple, remporté l'Eredivise en 2017. Après trois titres consécutifs de l'Ajax, vous pourriez très bien tenter de prendre les commandes du championnat hollandais, tout en essayant de vous qualifier en Ligue des champions.Bien évidemment, cette liste est non exhaustive et bien d'autres défis peuvent être relevés dans, que ce soit dans l'un des championnats cités ci-dessus, ou une région plus « exotique » dans lesquelles nous trouvons également de très bons joueurs et pépites. D'ailleurs, en parlant de pépites, nous vous avons fait un guide récapitulant les meilleures pépites de FM 2023