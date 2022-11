Note - NOM Prénom - Âge - Club - Valeur

85+ - Futur potentiel Ballon d'Or .

- . 81+ - Futur joueur de classe mondiale.

80+ - Futur très bon joueur dans un championnat majeur.

Gardiens

84 - CAPRILE Elia - 20 ans - Bari - 0,8 M

- 20 ans - Bari - 0,8 M 83 - BAZUNU Gavin - 20 ans - Southampton - 40 M

- 20 ans - Southampton - 40 M 83 - YUSUFU Faaris - 17 ans - Schalke 04 - 1,2 M

- 17 ans - Schalke 04 - 1,2 M 83 - NWOSU Nathaniel - 16 ans - Water F.C. (NGA) - 0 M

- 16 ans - Water F.C. (NGA) - 0 M 82 - SLONINA Gabriel - 18 ans - Chelsea - 20 M

- 18 ans - Chelsea - 20 M 82 - IKER ÁLVAREZ - 20 ans - Villarreal - 1,6 M

- 20 ans - Villarreal - 1,6 M Plus de gardiens de but

Défenseurs

Défenseurs centraux

85 - NIANZOU Tanguy - 20 ans - Sevilla - 66 M

- - 20 ans - Sevilla - 66 M 85 - SCALVINI Giorgio - 18 ans - Atalanta - 0,2 M

- - 18 ans - Atalanta - 0,2 M 84 - OKOLI Caleb - 20 ans - Atalanta - 17,2 M

- 20 ans - Atalanta - 17,2 M 84 - THIAW Malick - 20 ans - Milan - 17 M

- 20 ans - Milan - 17 M 84 - ENZO BOYOMO - 20 ans - Albacete - 3 M

- 20 ans - Albacete - 3 M 83 - HINCAPIÉ Piero - 20 ans - Bayer 04 - 16,5 M

- 20 ans - Bayer 04 - 16,5 M 83 - MORATO - 20 ans - Benfica - 15,7 M

- 20 ans - Benfica - 15,7 M Plus de défenseurs centraux

Défenseurs gauches

88 - GVARDIOL Joško - 20 ans - RB Leipzig - 59 M

- - 20 ans - RB Leipzig - 59 M 86 - MENDES Nuno - 20 ans - PSG - 34,5 M

- - 20 ans - PSG - 34,5 M 85 - UDOGIE Destiny - 19 ans - Tottenham - 50 M

- - 19 ans - Tottenham - 50 M 85 - ZALEWSKI Nicola - 20 ans - AS Roma - 15,5 M

- - 20 ans - AS Roma - 15,5 M 84 - VÁZQUEZ Jesús - 19 ans - Valencia - 8 M

- 19 ans - Valencia - 8 M 84 - GUTIÉRREZ Miguel - 20 ans - Girona - 5,2 M

- 20 ans - Girona - 5,2 M 84 - BALDE Alejandro - 18 ans - Barcelona - 3,4 M

- 18 ans - Barcelona - 3,4 M Plus de défenseurs gauches

Défenseurs droits

85 - LIVRAMENTO Tino - 19 ans - Southampton - 10 M

- - 19 ans - Southampton - 10 M 85 - FERNANDES Martim - 16 ans - FC Porto - 0,09 M

- - 16 ans - FC Porto - 0,09 M 83 - PATTERSON Nathan - 20 ans - Everton - 40 M

- 20 ans - Everton - 40 M 83 - RENSCH Devyne - 19 ans - Ajax - 19 M

- 19 ans - Ajax - 19 M 83 - CARMONA José Ángel - 20 ans - Sevilla - 7,7 M

- 20 ans - Sevilla - 7,7 M 82 - SCALLY Joe - 19 ans - Borussia M'gladbach - 14,5 M

- 19 ans - Borussia M'gladbach - 14,5 M 82 - NATHAN - 20 ans - SAN - 7,7 M

- 20 ans - SAN - 7,7 M Plus de défenseurs droits

Milieux

Milieux défensifs centraux

91 - CAMAVINGA Eduardo - 19 ans - R. Madrid - 130 M

- - 19 ans - R. Madrid - 130 M 87 - ZAÏRE-EMERY Warren - 16 ans - PSG - 1 M

- - 16 ans - PSG - 1 M 85 - FATICANTI Giacomo - 17 ans - AS Roma - 0,6 M

- - 17 ans - AS Roma - 0,6 M 84 - LAVIA Roméo - 18 ans - Southampton - 40 M

- 18 ans - Southampton - 40 M 84 - ASÉKO NKILI Noël - 16 ans - FC Bayern - 0,05 M

- 16 ans - FC Bayern - 0,05 M 83 - ROVELLA Nicolò - 20 ans - Juventus - 30,5 M

- 20 ans - Juventus - 30,5 M 83 - LUÍS Rafael - 17 ans - Benfica - 1,3 M

- 17 ans - Benfica - 1,3 M Plus de milieux défensifs centraux

Milieux centraux

90 - BELLINGHAM Jude - 18 ans - Borussia Dortmund - 49 M

- - 18 ans - Borussia Dortmund - 49 M 89 - GAVI - 17 ans - Barcelona - 125 M

- - 17 ans - Barcelona - 125 M 88 - CASADEI Cesare - 19 ans - Chelsea - 12,7 M

- - 19 ans - Chelsea - 12,7 M 87 - CAICEDO Moisés - 20 ans - Brighton - 25 M

- - 20 ans - Brighton - 25 M 87 - MIRETTI Fabio - 18 ans - Juventus - 9,2 M

- - 18 ans - Juventus - 9,2 M 87 - VELOSO João - 17 ans - Benfica - 1,3 M

- - 17 ans - Benfica - 1,3 M 87 - GRAY Archie - 16 ans - Leeds - 0,1 M

- - 16 ans - Leeds - 0,1 M Plus de milieux centraux

Milieux offensifs centraux

92 - MUSIALA Jamal - 19 ans - FC Bayern - 91 M

- - 19 ans - FC Bayern - 91 M 92 - PEDRI - 19 ans - Barcelona - 66 M

- - 19 ans - Barcelona - 66 M 92 - GÜLER Arda - 17 ans - Fenerbahçe - 2,4 M

- - 17 ans - Fenerbahçe - 2,4 M 88 - GUERRERO Julen Jon - 18 ans - R. Madrid - 1,2 M

- - 18 ans - R. Madrid - 1,2 M 87 - WIRTZ Florian - 19 ans - Bayer 04 - 74 M

- - 19 ans - Bayer 04 - 74 M 87 - ZAKHARYAN Arsen - 19 ans - Dinamo Moscow - 25 M

- - 19 ans - Dinamo Moscow - 25 M 87 - SAMARDŽIC Lazar - 20 ans - Udinese - 8 M

- - 20 ans - Udinese - 8 M Plus de milieux offensifs centraux

Attaquants

Ailiers gauches

90 - FATI Ansu - 19 ans - Barcelona - 200 M

- - 19 ans - Barcelona - 200 M 90 - SCHJELDERUP Andreas - 18 ans - FC Nordsjælland - 4,2 M

- - 18 ans - FC Nordsjælland - 4,2 M 88 - REYNA Giovanni - 19 ans - Borussia Dortmund - 41,5 M

- - 19 ans - Borussia Dortmund - 41,5 M 88 - MOLEIRO Alberto - 18 ans - Las Palmas - 2,3 M

- - 18 ans - Las Palmas - 2,3 M 87 - PRESTIANNI Gianluca - 16 ans - Vélez - 0,4 M

- - 16 ans - Vélez - 0,4 M 85 - ANDERSON Elliot - 19 ans - Newcastle - 10 M

- - 19 ans - Newcastle - 10 M 85 - ÜNÜVAR Naci - 19 ans - Ajax - 4,3 M

- - 19 ans - Ajax - 4,3 M Plus d'ailiers gauches

Ailiers droits

92 - ELLIOTT Harvey - 19 ans - Liverpool - 45 M

- - 19 ans - Liverpool - 45 M 91 - SAKA Bukayo - 20 ans - Arsenal - 30 M

- - 20 ans - Arsenal - 30 M 90 - PINO Yeremy - 19 ans - Villarreal - 23,5 M

- - 19 ans - Villarreal - 23,5 M 88 - OLISE Michael - 20 ans - Crystal Palace - 45 M

- - 20 ans - Crystal Palace - 45 M 88 - KAYKY - 19 ans - P. Ferreira - 25 M

- - 19 ans - P. Ferreira - 25 M 88 - BARDGHJI Roony - 16 ans - FC København - 2 M

- - 16 ans - FC København - 2 M 88 - RÊGO João - 17 ans - Benfica - 1 M

- - 17 ans - Benfica - 1 M Plus d'ailiers droits

Buteurs

95 - ENDRICK - 15 ans - SEP - 0,03 M

- - 15 ans - SEP - 0,03 M 91 - MOUKOKO Youssoufa - 17 ans - Borussia Dortmund - 5,2 M

- - 17 ans - Borussia Dortmund - 5,2 M 88 - TEL Mathys - 17 ans - FC Bayern - 66 M

- - 17 ans - FC Bayern - 66 M 88 - GELHARDT Joe - 20 ans - Leeds - 5 M

- - 20 ans - Leeds - 5 M 88 - RIBEIRO Rodrigo - 17 ans - Sporting CP - 2,4 M

- - 17 ans - Sporting CP - 2,4 M 88 - TEZGEL Emre - 16 ans - Stoke - 0,1 M

- - 16 ans - Stoke - 0,1 M 87 - JOÃO PEDRO - 20 ans - Watford - 25 M

- - 20 ans - Watford - 25 M Plus de buteurs

PC Edition Standard → 39,49 € au lieu de 59,99 €, soit 34 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

proposés dans la liste sont seront présentés sous ce modèle :Afin de vous mâcher le travail et vous faciliter la tâche, nous vous avons concocté une liste desde moins de 21 ans, aussi appelé, pour chaque poste qui, d'après leurs statistiques et potentiel (basés sur les données proposées par ScoutFM), devraient être les futures stars au cours des prochaines années de vos carrières dans. Bien entendu, certains des éléments listés sont déjà connus de toutes et tous et exercent leur métier et passion dans les meilleurs clubs européens, mais d'autres sont encore à l'état de diamant brut, qu'il faudra prendre le soin de tailler et de polir avec soin pour qu'ils puissent briller de mille feux sous les projecteurs des stades du monde entier.Des notes ont été attribuées en fonction du potentiel du joueur, en voici les significations :La liste des joueurs est vouée à évoluer au cours de la saison, n'hésitez donc pas à revenir régulièrement vérifier les quelques nouveautés. Les données que nous utilisons dans ces guides proviennent de l'excellent site, que nous remercions grandement.Pour rappel, Football Manager 2023 est disponible depuis le, par l'intermédiaire de Steam. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, nous rappelons que notre partenairevous le propose, à des prix défiants toute concurrence, sur :