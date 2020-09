FM 2020 : 1 million de jeux récupérés sur Epic Games, un pic à 250 000 utilisateurs simultanés

ONE

MILLION

PLAYERS

in just 3 days



Welcome to our family all of you

We look forward to you being part of our franchise for decades to come

x — Miles Jacobson (@milesSI) September 20, 2020

There are currently 251,131 people (whilst online) playing Football Manager on PC & Mac across the Steam & Epic Stores, 10 months after the game was released.



I believe this is the highest we've ever achieved*



So proud that you're spending your Sundays with our work.

x — Miles Jacobson (@milesSI) September 20, 2020

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 17,64 euros

Football Manager 2020 ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Football Manager 2020 France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis le 17 septembre et jusqu'à ce 24 septembre,, et ce même s'il s'agit de l'opus sorti il y a déjà près d'un an. Les joueurs ont été particulièrement envoûtés par l'offre, puisque nous apprenons qu'en trois jours seulement,, des statistiques plus impressionnantes que lors des deux semaines de gratuité en avril dernier sur Steam.Néanmoins, si de nombreux joueurs l'ont simplement ajouté à leur bibliothèque dans l'optique d'y jouer plus tard, Miles Jacobson, directeur de la série, explique que grâce à cette offre,Soit 50 000 de plus que lors de la quinzaine gratuite d'avril.Des chiffres qui devraient donc continuer à grossir dans les jours et semaines à venir, qui arrivera bien cette année, mais plus tard que prévu . Pour celles et ceux à la recherche des pépites de demain pour former la meilleure équipe, vous pouvez vous référer à notre guide sur les wonderkids Si vous souhaitez récupérer gratuitement FM 2020 ne tardez pas, l'offre prend fin ce 24 septembre . Si pour une quelconque raison vous n'avez pas pu l'avoir lors de cette offre, notre partenaire