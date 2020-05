Football Manager : Manchester United attaque Sports Interactive

Selon le club mancunien, Sports Interactive, par l'intermédiaire de sa licence Football Manager, ne respecte pas l'image et la marque de Manchester United.

Voilà une histoire plutôt insolite qui touche la licence, l'un des clubs les plus historiques de la Premier League, qui a vu de nombreuses stars passer dans son club,, comme le révèle The Guardian En effet, même sipossède, depuis les années 1990, de nombreuses licences, certaines ne sont, malheureusement pour les joueurs, pas disponibles dans le jeu, obligeant alors les développeurs à assimiler un logo non officiel à quelques équipes. C'est notamment le cas pour les(le logo utilisé est un simplifié avec des rayures rouges et blanches). Ce dernier estime que cette manœuvre le prive d'obtenir une somme d'argent, en échange du droit d'utilisation de son image, son nom et son logo. De ce fait,souhaite « obliger » Sports Interactive à utiliser, coûte que coûte, les éléments du club.SEGA, l'éditeur, et Sports Interactive se défendent en affirmant que ce fonctionnement est utilisé depuis de nombreuses années sans que le club, ou ses représentants se soient plaints, tout en accusant« d'empêcher la concurrence légitime dans le domaine des jeux vidéo en empêchant les parties non licenciées par le demandeur d'utiliser le nom de l'équipe de football de Manchester United dans le cadre de ces jeux ».SEGA et SI terminent leur défense sur une pointe de sarcasme, en rappelant que de nombreux membres du personnel du club utilisent la licence et sa base de données colossale à des fins professionnelles., entraîneur desdepuis 2018, a même expliqué avoir utilisé Football Manager pour apprendre un peu plus son métier