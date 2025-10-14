Final Sentence : la démo du battle royale de dactylographie est disponible sur Steam

Final Sentence : Le Battle Royale le plus inventif de la décennie vient de sortir par surprise

Dévoilé lors du Triple-I Initiative Showcase, Final Sentence crée la surprise en revisitant le jeu de dactylographie à la sauce Battle Royale. Disponible immédiatement, ce titre horrifique vous plonge dans une arène où votre vitesse de frappe au clavier est votre seule arme pour échapper à la mort.