Final Sentence : la démo du battle royale de dactylographie est disponible sur Steam

Le studio indépendant Button Mash dévoile la démo de Final Sentence, un concept atypique mêlant compétition, rapidité de frappe et tension digne d'un battle royale. Un projet original, encore un peu brouillon, mais plein de potentiel.
Les amateurs de claviers et de battle royale vont pouvoir mettre leurs talents à l'épreuve. Final Sentence
, développé par le studio indépendant Button Mash, vient tout juste de déployer sa démo sur Steam. Ce battle royale unique en son genre transforme la frappe au clavier en véritable arme de survie
, dans une ambiance aussi absurde qu'oppressante.
Un battle royale où la vitesse de frappe fait loi
Dans Final Sentence
, les joueurs se retrouvent dans un gigantesque entrepôt à l'esthétique dystopique, entourés de rangées de machines à écrire et d'inquiétants surveillants masqués armés. Le principe est simple : taper plus vite que les autres participants
pour éviter l'élimination.
Chaque erreur de frappe inflige une pénalité, et trois fautes entraînent une punition bien plus radicale, une partie de roulette russe
, où chaque échec rapproche un peu plus de la sortie définitive. La tension monte à mesure que les rounds s'enchaînent, entre frénésie mécanique et précision chirurgicale.
Une démo prometteuse, mais encore perfectible
Malgré son concept original, la démo souffre encore de quelques limites. Les parties sont souvent remplies de bots
, faute de joueurs humains, et le système d'élimination immédiate du second peut frustrer ceux qui cherchent une compétition plus équilibrée. Même si le principe du battle royale est d'être le dernier et unique survivant, garder les trois meilleurs, et peut-être offrir une manche finale, plus intense, pourrait apporter encore plus de compétitivité, et de pression.
Autre reproche récurrent, le rythme global
. Les temps morts entre les rounds et les animations de roulette russe ralentissent considérablement la partie, coupant l'élan de la compétition. D'autant que les textes à taper se répètent rapidement, parfois même avec quelques fautes ou répliques douteuses, ce qui brise un peu l'immersion.
Un concept à affiner, mais une base solide
L'idée d'un battle royale centré sur la dactylographie a de quoi séduire
, surtout si le développeur affine le système de progression et introduit davantage de variété dans les textes et modes de jeu. Un système d'élimination par manche, à la manière de Fall Guys, pourrait renforcer la dimension compétitive sans pénaliser les erreurs isolées.
En dépit de ses défauts de jeunesse, Final Sentence possède un charme indéniable
et démontre qu'il est possible de revisiter la compétition multijoueur sous un angle inattendu. Les amateurs de défis originaux peuvent dès maintenant tester la démo gratuitement sur Steam et se faire leur propre avis, grâce au dernier Steam Neo Fest. Sa sortie est prévue pour la fin de l'année, mais aucun prix n'a été communiqué.
commentaire (1)
j'ai essayé et c'est sympa, plus dur qu'il n'y paraît