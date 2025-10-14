Steam : Les 5 démos à tester pour le Néo Fest d'octobre 2025

À l'occasion de l'événement Néo Fest organisé sur Steam, nous vous proposons une sélection de dix démos de jeux à tester en octobre 2025.

Les démos à tester durant le Steam Néo Fest d'octobre 2025

Let It Die: Inferno

Tavern Keeper

It's time for Steam Next Fest with a NEW Tavern Keeper Demo!

⌛️ No time limit - run your business for as long as you like

⚒️ New Freeplay mode

⚙️ Renewed settings screen

📚 More stories

And maaany other improvements



Come on inn and start your tavern today! 🍻 pic.twitter.com/HerVNkpigk — Tavern Keeper 🍻 - Play the Demo on Steam! (@TavernKeeper) October 13, 2025

Reanimal

Road to Vostok

Final Sentence

Leest l'événement parfait pour découvrir de véritables pépites indépendantes. Très souvent, les joueurs et les joueuses ont accès à des centaines de démos, mais il est, de ce fait, parfois difficile de choisir vers quels jeux se tourner, tant les possibilités sont nombreuses. Il faut dire qu'il y en a pour tous les goûts, avec des jeux très attendus ou très discrets, mais tout aussi palpitants.C'est pourquoi nous vous proposons, dans ce qui suit,, qui se terminera, pour rappel, le 20 aux alentours de 19h (heure française).Considéré comme un roguelite d'action et de survie, Let It Die: Inferno est développé par Supertrick Games. Sur le titre, la communauté incarne un Raider immortel, qui doit notamment triompher de la Faucheuse.Développé et édité par Greenheart Games (Game Dev Tycoon), Tavern Keeper est un jeu de gestion, dans lequel les joueurs et les joueuses doivent construire leur taverne, mais aussi recruter du personnel et décorer leur établissement. Tavern Keeper doit, normalement, sortir le 3 novembre 2025.Par les créateurs de Little Nightmares I et Little Nightmares II, soit Tarsier Studios, Reanimal est un jeu d'aventure et d'horreur, jouable en coopération en ligne et en local. Le soft nous met aux commandes d'un frère et d'une sœur, ayant pour objectif de secourir leurs amis disparus. Ce qui exige d'explorer un monde terrifiant, peuplé de monstres horribles.Jeu de survie dans un univers post-apocalyptique, Road to Vostok demande à la communauté d'explorer, de survivre et donc de se préparer à passer la frontière, afin de rejoindre Vostok, qui est « une zone de mort permanente où une seule erreur peut tout faire basculer ».Développé par Button Mash et édité par Polden Publishing, Final Sentence est un jeu de frappe Battle royale. Sur le titre, les joueurs et les joueuses doivent taper rapidement et surtout de façon juste sur la machine à écrire devant eux, alors qu'un « revolver est pointé sur votre tête... avec une seule balle dans le barillet ».