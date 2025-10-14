Steam : Les 5 démos à tester pour le Néo Fest d'octobre 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 14 octobre 2025 à 12h30
À l'occasion de l'événement Néo Fest organisé sur Steam, nous vous proposons une sélection de dix démos de jeux à tester en octobre 2025.
Steam : Les 5 démos à tester pour le Néo Fest d'octobre 2025
Le Steam Néo Fest est l'événement parfait pour découvrir de véritables pépites indépendantes. Très souvent, les joueurs et les joueuses ont accès à des centaines de démos, mais il est, de ce fait, parfois difficile de choisir vers quels jeux se tourner, tant les possibilités sont nombreuses. Il faut dire qu'il y en a pour tous les goûts, avec des jeux très attendus ou très discrets, mais tout aussi palpitants.

C'est pourquoi nous vous proposons, dans ce qui suit, une liste de cinq démos à tester lors de ce Steam Néo Fest d'octobre 2025, qui se terminera, pour rappel, le 20 aux alentours de 19h (heure française).

Les démos à tester durant le Steam Néo Fest d'octobre 2025

Let It Die: Inferno

Considéré comme un roguelite d'action et de survie, Let It Die: Inferno est développé par Supertrick Games. Sur le titre, la communauté incarne un Raider immortel, qui doit notamment triompher de la Faucheuse.

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Tavern Keeper

Développé et édité par Greenheart Games (Game Dev Tycoon), Tavern Keeper est un jeu de gestion, dans lequel les joueurs et les joueuses doivent construire leur taverne, mais aussi recruter du personnel et décorer leur établissement. Tavern Keeper doit, normalement, sortir le 3 novembre 2025.

Reanimal

Par les créateurs de Little Nightmares I et Little Nightmares II, soit Tarsier Studios, Reanimal est un jeu d'aventure et d'horreur, jouable en coopération en ligne et en local. Le soft nous met aux commandes d'un frère et d'une sœur, ayant pour objectif de secourir leurs amis disparus. Ce qui exige d'explorer un monde terrifiant, peuplé de monstres horribles.

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Road to Vostok

Jeu de survie dans un univers post-apocalyptique, Road to Vostok demande à la communauté d'explorer, de survivre et donc de se préparer à passer la frontière, afin de rejoindre Vostok, qui est « une zone de mort permanente où une seule erreur peut tout faire basculer ».

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Final Sentence

Développé par Button Mash et édité par Polden Publishing, Final Sentence est un jeu de frappe Battle royale. Sur le titre, les joueurs et les joueuses doivent taper rapidement et surtout de façon juste sur la machine à écrire devant eux, alors qu'un « revolver est pointé sur votre tête... avec une seule balle dans le barillet ». 

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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