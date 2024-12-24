Final Fantasy XIV : Une collaboration inattendue en approche ?

Final Fantasy XIV : Secretlab s'associe à Square Enix pour proposer un siège exclusif

La licence Final Fantasy fait parler d'elle, non seulement avec Reborn sorti récemment, mais également l'arrivée de la nouvelle extension « Dawntrail » pour cet été. À cette l'occasion, Secretlab a dévoilé son nouveau siège gaming adapté aux fans des mondes féériques et polyvalents de la licence Final Fantasy, disponible en quantité limitée.