Final Fantasy XIV : Une collaboration inattendue en approche ?

Si Final Fantasy XIV a eu droit à des collaborations avec d'autres jeux Square Enix, Masaki Nakagawa (le lead battle designer du titre) aimerait qu'un univers emblématique s'invite en Éorzea.
Depuis quelques années, les collaborations sont devenues incontournables dans les jeux vidéo. Si Fortnite vient immédiatement à l'esprit en évoquant ce thème, d'autres titres sont également habitués à l'exercice, à l'image de Final Fantasy XIV
. Le MMO prenant place sur Éorzea a déjà proposé à ses héros des aventures inspirées de Nier: Automata, de Monster Hunter: World
, de Yo-kai Watch ou encore de Final Fantasy XV.
Cependant, les collaborations dans Final Fantasy XIV se limitaient à des licences japonaises ou à des titres développés par Square Enix. Or, Masaki Nakagawa aimerait étendre les possibilités. Responsable des combats dans Final Fantasy XIV
, il a avoué être passionné par l'univers de League of Legends et aimerait beaucoup travailler avec Riot Games.
Final Fantasy XIV x League of Legends : un rêve que Masaki Nakagawa voudrait concrétiser
Alors que le mois de novembre 2024 a été marqué par la diffusion de la deuxième saison d'Arcane, il est légitime de penser que le responsable des combats souhaite surfer sur le phénomène. Mais en réalité, Masaki Nakagawa apprécie l'univers de League of Legends depuis de nombreuses années.
Dans un entretien accordé à GamesRadar,
il a discuté avec les journalistes de ses envies de collaboration pour Final Fantasy XIV, notamment avec Riot Games. Concernant League of Legends, il a confié qu'il y jouait « depuis longtemps, alors un crossover avec eux serait un rêve devenu réalité. Ce serait très amusant si Aatrox et Aurelion Sol devenaient des boss de raid dans Final Fantasy XIV.
»
Il pourrait également être intéressant d'avoir des personnages de FF14 implémentés en tant que champions crossover dans League of Legends ! Si un représentant de Riot Games lit ces lignes, ce serait un honneur pour moi de pouvoir m'entretenir avec lui !
En parallèle, Masaki Nakagawa a également déclaré qu'il adorerait travailler sur une collaboration avec Final Fantasy VII Remake
. Si cette dernière est de l'ordre du possible, un tel projet semble difficile à mettre en place avec Riot Games
, et ce pour de nombreuses raisons. Néanmoins, les amateurs des deux univers peuvent continuer de croire en cette potentielle collaboration.
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