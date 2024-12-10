Final Fantasy XIV : Le système de combat de la version mobile dévoilé

Héros d'Éorzéa, une nouvelle bande-annonce détaille le système de combat et certaines caractéristiques des 9 jobs jouables au lancement de Final Fantasy XIV Online.
Le 20 novembre 2024, Naoki Yoshida révélait qu'une version mobile de Final Fantasy XIV était actuellement en cours de développement.
Proposant une version simplifiée de l'expérience PC et de celles sur consoles de salon, cette nouvelle épopée ne serait pas un simple portage. Les développeurs souhaitent imaginer une aventure indépendante et légèrement différente, tout en gardant quelques points communs avec le titre d'origine.
Depuis la révélation de Final Fantasy XIV Mobile, peu de nouvelles informations ont été partagées. Cependant, un showcase dédié aux jobs (c'est-à-dire les différentes classes jouables du titre) et à leurs mécaniques de combat a été mis en ligne
. Celui-ci est entièrement repensé pour faciliter les combats sur tous les appareils mobiles.
Des combats simplifiés dans Final Fantasy XIV Mobile
Sur les images, il est possible de voir chacun des 9 premiers jobs en action,
à savoir le Guerrier, le Paladin, le Barde, le Mage noir, l'Invocateur, le Moine, le Chevalier Dragon, le Mage blanc et l'Érudit. Pendant les combats, les joueurs auront à leur disposition tout un panel d'actions et de sorts visibles sur la droite de l'écran
. Certains peuvent être lancés immédiatement, à l'image de l'attaque principale, au centre, qui permettrait également de réaliser des combos. Tandis que d'autres nécessiteront des temps de recharge avant d'être utilisés à nouveau.
Même si les attaques lancées rappellent celles de Final Fantasy XIV Online
, la version mobile bénéficie de quelques améliorations, de capacités uniques pour plusieurs jobs ainsi que d'animations retravaillées
. D'ailleurs, les habitués du titre ont même découvert que des capacités habituellement accessibles au niveau 60 étaient déjà à la portée des joueurs mobiles sans condition particulière pour le moment.
Mais un point noir subsiste. Sur cette vidéo de Final Fantasy XIV Mobile, aucun personnage ne se déplace
. Ils sont tous fixes et lancent l'ensemble de leurs compétences. En cela, la présentation rappelle celles de nouveaux personnages ajoutés dans certains titres free-to-play. Il faudra donc guetter de nouvelles images pour observer en détail le déroulé d'un combat, du début à la fin. Pour conclure, rappelons que Final Fantasy XIV mobile a été confirmé, mais qu'il ne possédait pas encore de date de sortie.
Son modèle économique est encore inconnu, mais il sera proposé sur smartphones et tablettes.
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