Final Fantasy XIV sera bientôt disponible sur mobile

À la surprise générale, Naoki Yoshida (producteur et réalisateur de Final Fantasy XIV) a annoncé qu'une version mobile du MMORPG était actuellement en développement.
Depuis plus de 10 ans, Final Fantasy XIV captive les joueurs du monde entier avec une aventure épique leur permettant d'explorer la région d'Éorzea. Le MMORPG sorti à l'origine sur PC et PlayStation 3 est désormais disponible sur d'autres supports, y compris les consoles de la génération actuelle. Cependant, voir arriver Final Fantasy XIV
sur mobile semblait impossible. Pourtant, ce sera bien une réalité dans les mois ou les années à venir
.
Une version mobile de Final Fantasy XIV davantage destinée aux néophytes
Via une bande-annonce, mais aussi une publication partagée sur le compte X/Twitter officiel du jeu, les aventuriers d'Éorzea peuvent en apprendre davantage sur ce nouveau projet à emmener partout. Cette version jouable sur smartphones et tablettes pourra être une bonne introduction pour les nouveaux venus. En effet, elle proposera tout le contenu de la version retravaillée du titre, A Realm Reborn
. Mais elle inclura également quelques fonctionnalités appréciées de la communauté comme le PvP ou le légendaire Gold Saucer
.
Le développement de Final Fantasy XIV Mobile a été confié à Lightspeed Studios
, une filiale de Tencent habituée à ce type de projet. Ce sont ses équipes qui sont derrière PUBG Mobile ainsi que Last Sentinel, un jeu d'action en monde ouvert encore en développement. Toutefois, Square Enix a rassuré la communauté en précisant que l'éditeur superviserait le projet car il s'agit bien d'un projet sous licence officielle.
Actuellement, aucune information officielle n'a été communiquée concernant le modèle économique du jeu, les versions d'iOS et Android recommandées pour faire tourner le titre ou encore sa date de sortie
. Cependant, il a été indiqué que les métiers et les races apparus dans les extensions de Final Fantasy XIV (plus particulièrement Heavensward et Stromblood) ne seraient pas disponibles au lancement de cette version. Mais elles seront ajoutées ultérieurement afin de permettre aux nouveaux héros d'Éorzea de découvrir toutes les possibilités offertes par Final Fantasy XIV.
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