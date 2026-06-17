Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles s'offre une fonctionnalité appréciée, et d'autres nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 juin 2026 à 15h11
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles a, récemment, accueilli une mise à jour, qui a apporté une fonctionnalité appréciée par la communauté.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles s'offre une fonctionnalité appréciée, et d'autres nouveautés

Disponible depuis le mois de septembre 2025, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles vient tout juste d'accueillir une toute nouvelle mise à jour. Il s'agit, pour être plus précis, du patch 1.5.0. Cette nouvelle mise à jour de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ajoute quelques nouveaux éléments, dont une fonctionnalité qui ravira les joueurs.

Le mode New Game + est arrivé sur Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

final-fantasy-tactics-the-ivalice-chronicles-combat

En effet, grâce à la mise à jour 1.5.0, qui est disponible en téléchargement depuis le 17 juin 2026, les joueurs et les joueuses de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles peuvent profiter du mode New Game +. Comme toujours, cette fonctionnalité, que la communauté réclame très souvent d'un jeu à un autre, permet de relancer une partie, tout en conservant certains éléments débloqués au préalable, soit lors du premier run. En l'occurrence, vous conserverez notamment le niveau des unités en relançant une partie en Nouvelle Partie + sur cet opus Final Fantasy.

Chargement du sondage...

0 votant

En outre, les développeurs ont profité de cette nouvelle mise à jour pour implanter quelques autres nouveautés sur Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles.

D'autres nouveautés avec la 1.5.0 pour Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

final-fantasy-tactics-the-ivalice-chronicles-visuel-personnages

En complément, le studio de développement en charge a ajouté la fonction de Compatibilité Zodiacale sur Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Quelques améliorations de qualité de vie sont également au programme de cette nouvelle mise à jour, dont une option permettant de retirer tout l'équipement d'une unité ou encore des indications plus claires concernant les conditions de déverrouillage des classes bloquées.

Rappelons, en guise de conclusion, que Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles est à retrouver, depuis le 30 septembre 2025, sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles : Heure de sortie en France sur PC et consoles
Final Fantasy Tactics 28 septembre 2025

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles en France, que ce soit sur consoles ou PC, afin d'être prêt pour son lancement.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles : Quelle est sa date de sortie ?
Final Fantasy Tactics 13 juin 2025

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles : Quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez toutes les informations concernant la date de sortie de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, le RPG de Square Enix.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles annoncé à la surprise générale
Final Fantasy Tactics 05 juin 2025

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles annoncé à la surprise générale

Square Enix a, récemment, partagé une très bonne nouvelle pour les fans de Final Fantasy : Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles arrive cette année.

commentaire (0)