Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles annoncé à la surprise générale

Square Enix a, récemment, partagé une très bonne nouvelle pour les fans de Final Fantasy : Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles arrive cette année.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles annoncé avec une date

Une version optimale et une version classique sur Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

La première est la version améliorée.



Cette version comprend des mises à jour du scénario, accompagnées de dialogues entièrement vocalisés en anglais et en japonais. Elle comporte également de nombreux nouveaux éléments, tels que des scènes d'événements supplémentaires, une interface utilisateur entièrement remaniée, et bien plus encore. C'est la version idéale pour ceux qui ont joué à la version originale de Final Fantasy Tactics, comme pour ceux qui y jouent pour la première fois.



Ensuite, nous avons la version classique.



Cette version recréée l'expérience du jeu original avec une fidélité presque parfaite, tout en ajoutant des fonctions de qualité de vie telles que la sauvegarde automatique. La version classique vous permet de jouer avec les mêmes sensations qu'à l'époque de la sortie du jeu original, offrant une expérience familière rassurante pour les fans de l'original.





C'est une information qui va très certainement ravir les fans des anciens jeux Final Fantasy : Square Enix va proposerAu cours du dernier State of Play, soit celui du 4 juin 2025, Square Enix a dévoilé. Pour l'occasion, un court trailer a été partagé.Il s'agit, pour être plus précis, d'un remaster de Final Fantasy Tactics, qui était sorti sur la première PlayStation à la fin des années 1990. Ainsi,, notamment des graphismes améliorés, un doublage japonais/anglais, une interface retravaillée. Sans oublier, deux versions distinctes en son sein.En effet,. Ces derniers pourront donc opter pour. À l'inverse,(avec la traduction de War of the Lions).Le directeur du jeu, Kazutoyo Maehiro, s'est exprimé à ce sujet et a expliqué :Rendez-vous le 30 septembre 2025 pour découvrir, qui arrive à cette date sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series et sur PC.