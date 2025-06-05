Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles annoncé à la surprise générale

Square Enix a, récemment, partagé une très bonne nouvelle pour les fans de Final Fantasy : Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles arrive cette année.
C'est une information qui va très certainement ravir les fans des anciens jeux Final Fantasy : Square Enix va proposer une version optimale de Final Fantasy Tactics avec Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, qui possède déjà sa date de sortie
.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles annoncé avec une date
Au cours du dernier State of Play, soit celui du 4 juin 2025, Square Enix a dévoilé Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, qui débarque le 30 septembre 2025 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur PC
. Pour l'occasion, un court trailer a été partagé.
Il s'agit, pour être plus précis, d'un remaster de Final Fantasy Tactics, qui était sorti sur la première PlayStation à la fin des années 1990. Ainsi, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles proposera quelques nouveautés
, notamment des graphismes améliorés, un doublage japonais/anglais, une interface retravaillée. Sans oublier, deux versions distinctes en son sein.
Une version optimale et une version classique sur Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
En effet, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles offrira deux versions aux joueurs et aux joueuses
. Ces derniers pourront donc opter pour la version optimale, qui inclut les différentes améliorations citées ci-dessus ainsi que des fonctionnalités diverses
. À l'inverse, la version classique propose l'expérience offerte à la sortie originale du titre en 1997
(avec la traduction de War of the Lions).
Le directeur du jeu, Kazutoyo Maehiro, s'est exprimé à ce sujet et a expliqué :
La première est la version améliorée.
Cette version comprend des mises à jour du scénario, accompagnées de dialogues entièrement vocalisés en anglais et en japonais. Elle comporte également de nombreux nouveaux éléments, tels que des scènes d'événements supplémentaires, une interface utilisateur entièrement remaniée, et bien plus encore. C'est la version idéale pour ceux qui ont joué à la version originale de Final Fantasy Tactics, comme pour ceux qui y jouent pour la première fois.
Ensuite, nous avons la version classique.
Cette version recréée l'expérience du jeu original avec une fidélité presque parfaite, tout en ajoutant des fonctions de qualité de vie telles que la sauvegarde automatique. La version classique vous permet de jouer avec les mêmes sensations qu'à l'époque de la sortie du jeu original, offrant une expérience familière rassurante pour les fans de l'original.
Rendez-vous le 30 septembre 2025 pour découvrir Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
, qui arrive à cette date sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series et sur PC.
commentaire (0)