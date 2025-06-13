Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles : Quelle est sa date de sortie ?

Retrouvez toutes les informations concernant la date de sortie de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, le RPG de Square Enix.

Quelle est la date de sortie de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ?

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ?





Annoncé pour la toute première fois lors du State of Play du 4 juin 2025,est un remaster de Final Fantasy Tactics, qui est sorti sur la première PlayStation à la fin des années 90. Ainsi, le titre est plutôt attendu par la communauté, fan ou non de la franchise et du jeu original.D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent. Une question qui trouve sa réponse ci-dessous.C'est à la rentrée de cette année que les joueurs et les joueuses vont pouvoir (re)découvrir cet opus Final Fantasy, étant donné que. D'après les informations partagées et disponibles sur les stores, le titre sera vendu aux alentours de 50 € dans sa version standard.proposera quelques nouveautés par rapport au jeu d'origine, notamment des graphismes améliorés, un doublage japonais/anglais mais aussi une interface retravaillée. De plus, le titre sera jouable selon deux versions distinctes : celle optimale, qui inclut les améliorations, et celle classique, qui offre une expérience similaire au jeu de 1997., à savoir sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. De ce fait, la grande majorité des joueurs et des joueuses pourront se plonger dans cet opus Final Fantasy.Rendez-vous donc le 30 septembre 2025 pour découvrir, qui arrive sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch mais aussi sur PC.