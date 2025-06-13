Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles : Quelle est sa date de sortie ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 juin 2025 à 10h22
Retrouvez toutes les informations concernant la date de sortie de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, le RPG de Square Enix.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles : Quelle est sa date de sortie ?
Annoncé pour la toute première fois lors du State of Play du 4 juin 2025, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles est un remaster de Final Fantasy Tactics, qui est sorti sur la première PlayStation à la fin des années 90. Ainsi, le titre est plutôt attendu par la communauté, fan ou non de la franchise et du jeu original.

D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent quelle est la date de sortie de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Une question qui trouve sa réponse ci-dessous.

Quelle est la date de sortie de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ?

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C'est à la rentrée de cette année que les joueurs et les joueuses vont pouvoir (re)découvrir cet opus Final Fantasy, étant donné que la date de sortie de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles est fixée au 30 septembre 2025. D'après les informations partagées et disponibles sur les stores, le titre sera vendu aux alentours de 50 € dans sa version standard.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles proposera quelques nouveautés par rapport au jeu d'origine, notamment des graphismes améliorés, un doublage japonais/anglais mais aussi une interface retravaillée. De plus, le titre sera jouable selon deux versions distinctes : celle optimale, qui inclut les améliorations, et celle classique, qui offre une expérience similaire au jeu de 1997.

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ? 

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se rendra disponible, à la date indiquée précédemment, sur de multiples plateformes, à savoir sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. De ce fait, la grande majorité des joueurs et des joueuses pourront se plonger dans cet opus Final Fantasy.
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Rendez-vous donc le 30 septembre 2025 pour découvrir Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, qui arrive sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch mais aussi sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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