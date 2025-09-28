Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles en France, que ce soit sur consoles ou PC, afin d'être prêt pour son lancement.

Heure de sortie de Final Fantasy: Tactics: The Ivalice Chronicles en France sur consoles et PC

Le prétéléchargement est-il disponible ?

PC Édition Standard → 32,99 € au lieu de 50 €, soit 34 % de réduction. Édition Deluxe → 48,09 € au lieu de 60 €, soit 20 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 37,89 € au lieu de 60 €, soit 37 % de réduction.



Débarquant à la fin du mois de septembre 2025,, qui est développé ainsi qu'édité par Square Enix, est plutôt attendu par les fans de la franchise. D'ailleurs, si vous êtes impatients de le découvrir, sachez que nous vous précisons, afin que vous puissiez le lancer dès que possible.Rappelons, avant tout, quesort le 30 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous connaissons. D'ailleurs, l'horaire n'est pas le même pour tout le monde.Ainsi,. Autrement, sachez que. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les joueurs et les joueuses étant sur consoles pourront le découvrir avant les personnes attendant la version Steam deÀ l'heure actuelle, Square Enix n'a pas indiqué si un prétéléchargement est disponible pour. Il y a donc peu de chances que cela soit le cas, avant la sortie officielle du titre. Toutefois,ne pèserait pas très lourd sur PC, soit environ 15 Go, selon les informations sur la page Steam du soft.Rendez-vous donc le 30 septembre 2025 pour découvrir. Date à laquelle le RPG tactique de Square Enix se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :