Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles en France, que ce soit sur consoles ou PC, afin d'être prêt pour son lancement.
Débarquant à la fin du mois de septembre 2025, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
, qui est développé ainsi qu'édité par Square Enix, est plutôt attendu par les fans de la franchise. D'ailleurs, si vous êtes impatients de le découvrir, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles en France sur PC ainsi que sur consoles
, afin que vous puissiez le lancer dès que possible.
Heure de sortie de Final Fantasy: Tactics: The Ivalice Chronicles en France sur consoles et PC
Rappelons, avant tout, que Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
sort le 30 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu. Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous connaissons l'heure de lancement de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
. D'ailleurs, l'horaire n'est pas le même pour tout le monde.
Ainsi, l'heure de sortie de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles est fixée à 00h (heure française), le 30 septembre 2025, sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5, PS4 et Xbox Series
. Autrement, sachez que l'heure de lancement de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles sur PC, et plus précisément sur Steam, est à 18h (heure française), le 30 septembre prochain
. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les joueurs et les joueuses étant sur consoles pourront le découvrir avant les personnes attendant la version Steam de Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
.
Le prétéléchargement est-il disponible ?
À l'heure actuelle, Square Enix n'a pas indiqué si un prétéléchargement est disponible pour Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
. Il y a donc peu de chances que cela soit le cas, avant la sortie officielle du titre. Toutefois, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
ne pèserait pas très lourd sur PC, soit environ 15 Go, selon les informations sur la page Steam du soft.
Rendez-vous donc le 30 septembre 2025 pour découvrir Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
. Date à laquelle le RPG tactique de Square Enix se rendra disponible sur PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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