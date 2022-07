FIFA 23 x Marvel : Un possible partenariat pour FUT ?

FIFA 23 x Marvel, une réalité ?

“Ooooo A Cheeky Spider-Man, Stick Him In The Ironman Sbc” pic.twitter.com/IgWtf0j1L3 — Lucas ™️ (@Lucas_UTD) July 22, 2022

FIFA 23 s'est récemment révélé, tout en ouvrant ses précommandes , à deux mois de son lancement, fin septembre. Quelques informations sur ce nouvel opus ont déjà été dévoilées par EA Sports, comme la confirmation de la présence du cross-play , bien que les choses les plus croustillantes seront révélées ces prochaines semaines. Comme souvent, quelques rumeurs ont vu le jour, et l'une d'entre elles émanent d'EA Sports.Ainsi, une image s'est très vite retrouvée sur la toile, venant du site officiel de, montrant alors. Si EA Sports a très vite corrigé le souci, puisque l'image n'est plus visible, de nombreux internautes ont immortalisé la fuite en faisant des captures d'écran.Toutefois, rien n'a été communiqué à ce sujet et EA à très vite supprimé les fuites, mais un événement organisé avecdevrait bel et bien avoir lieu, concernant les cartes Héros, ce qui est plus intrigant. Cela suggère que ce partenariat avec Marvel irait plus loin que de simples cosmétiques, mais il est difficile, voire impensable, d'imaginer que des cartes de super-héros soient ajoutées en jeu.Les cartes Héros proposent, pour rappel, une alternative aux cartes Icônes, mettant en avant des joueurs ayant marqué le football, aujourd'hui à la retraite. Dans, une version Coupe du monde de ces cartes sera d'ailleurs prévue. Quant à ce partenariat entre, qui semble bien réel, nous devrions en apprendre davantage ces prochaines semaines. En attendant, les joueurs ont déjà détourné ce leak, en imaginant l'arrivée de Spider-Man en jeu.Pour rappel, la sortie deest programmée pour le 30 septembre 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch.