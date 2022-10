FIFA 23 : Le mode Coupe du monde en fuite

Le mode World Cup de FIFA 23 leak

Y a-t-il quelque chose qui ne fuite pas chez Electronic Arts ? Alors que tous les éléments implantés dans FUT leakent avant leur arrivée, voici que. Certains utilisateurs sur PlayStation 5 ont effectivement pu y accéder, en faisant quelques manipulations, permettant donc de découvrir le mode attendu par une partie des joueurs.Nous avons pu découvrir le menu et donc les possibilités avec ce mode Coupe du monde. Et nous allons avoir le droit à un mode multijoueur, permettant à deux personnes, ou plus de s'affronter, ce qui pourrait être une force pour que davantage d'utilisateurs s'y intéressent plus longuement. Il sera également possible de lancer un match normal, mais aussi un tournoi complet. Si cela fonctionne comme les anciens opus, vous allez pouvoir utiliser les vrais groupes, mais aussi faire les vôtres.Nous devrions probablement en savoir plus très rapidement, puisque la Coupe du monde donnera son coup d'envoi le 20 novembre, avec le match Qatar - Équateur.En attendant d'en savoir plus, nous rappelons que. Une belle dernière sortie pour EA Sports, qui ne sera plus partenaire de la FIFA pour ses prochains jeux de foot, lesquels porteront le nom de EA SPORTS FC . Vous pouvez, en outre, profiter de la liste des meilleurs jeunes joueurs et pépites de FIFA 23 , mais aussi une sélection des meilleurs agents libres , pour bien débuter votre Carrière.