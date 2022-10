FIFA 23 : Une semaine de lancement record pour la franchise

Déjà 10 millions de joueurs pour FIFA 23

PC Edition Standard → 51,49 € au lieu de 69,99 €, soit 26 % de réduction.

Xbox One Edition Standard → 55,98 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction. Edition Ultimate → 76,99 € au lieu de 99,99 €, soit 23 % de réduction.

Xbox Series X|S Edition Standard → 63,49 € au lieu de 79,99 €, soit 21 % de réduction. Edition Ultimate → 76,99 € au lieu de 99,99 €, soit 23 % de réduction.

PS4 & PS5 Carte PSN 50 € → 45,29 € au lieu de 50 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN 20 € → 18,99 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN 100 € → 90,49 € au lieu de 100 €, soit 10 % de réduction.



Chaque année, les joueurs de FIFA attendent de pied ferme le nouvel opus, lequel sort durant la dernière semaine de septembre (excepté pour FIFA 21 et 22, à cause du COVID-19). D'ailleurs, depuis quelques années, chaque nouvelle entrée de la franchise battait les records de la précédente.Durant la semaine de lancement,. Il s'agit tout simplement du, et ce, malgré les critiques et les problèmes qu'ont rencontrés les joueurs au moment du lancement (serveurs à la dérive, impossibilité de lancer le jeu sur PC, crash lors de l'ouverture d'un pack...).Bien évidemment, ces chiffres sont très encourageants pour EA Sports, qui remercie la communauté pour le soutien à travers les années. « La réponse de nos fans a été tout simplement incroyable, et nous sommes ravis que notre communauté joue avec ses joueurs et ses équipes préférés dans FIFA 23 en nombre record. » D'ailleurs, EA Sports explique que des choses excitantes sont prévues et arriveront, pour tous les modes, avec la Coupe du monde masculine, dès la fin de l'année, et la Coupe du monde féminine, à la fin de la saison.Les développeurs devraient, en outre, proposer plusieurs mises à jour pour équilibrer le gameplay ces prochaines semaines, en fonction du retour des joueurs. Ce 12 octobre, un premier patch important a d'ailleurs été déployé ( patch notes consultable ici ).Rappelons que vous pouvez profiter de la liste des meilleurs jeunes joueurs et pépites de FIFA 23 , mais aussi une sélection des meilleurs agents libres , pour bien débuter votre Carrière. Si vous ne faites pas encore partie de ces 10 millions de joueurs, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une jolie réduction sur les plateformes suivantes :