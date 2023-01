Quand sort la TOTY sur FIFA 23 ?

Quand voter pour la TOTY de FIFA 23 ?

Gardien et défenseurs

Milieux

Attaquants

Quand seront révélés les joueurs de la TOTY ?

Les joueurs de, tout du moins pour celles et ceux qui n'ont pas encore abandonné l'expérience, attendent ce mois de janvier pour pouvoir profiter de la, francisé en « Équipe de l'Année ». Événement majeur des cycles FIFA, ces cartes, surboostées, permettent d'obtenir des joueurs encore meilleurs afin d'avoir l'équipe de vos rêves sur le mode Ultimate Team et terrasser vos adversaires.Alors que le mois de janvier vient de démarrer, nombreuses sont les personnes à se demanderComme vous le savez,se déroule sur plusieurs étapes, si Electronic Arts n'a pas changé sa façon de faire pour. Nous avons, dans un premier temps, la révélation des nommés et le vote, puis dans un second la découverte des joueurs qui ont eu les faveurs du public, avant de les voir arriver dans les packs. Pour ne rien louper, voici les dates, officielles ou officieuses, afin d'être en mesure de profiter de l'événement. Notez que l'article sera mis à jour si besoin, notamment au niveau des dates.Pour le moment, tout porte à croire que. À cette date, nous connaîtrons tous les nommés, par l'intermédiaire du site officiel, et chacun pourra voter pour son gardien, ses défenseurs, ses milieux et ses attaquants favoris. Cette période devrait s'étendre jusqu'au 17 janvier.Si nous suivons la logique des derniers FIFA, les nommés ne seront pas tous directement dévoilés. Ils pourraient l'être selon le modèle suivant :Une fois les votes terminés, EA Sports révélera à sa communauté les onze joueurs qui figurent dans la, qui devrait être composée du gratin mondial., moment durant lequel la communauté ouvrira de nombreux packs, en espérant tomber sur l'une des cartes tant convoitées. Le douzième homme sera intégré peu de temps après, afin de rajouter une carte particulièrement intéressante. Ensuite, des DCE seront, très probablement, publiés dans les jours qui suivront, en plus de l'équipe « Mention honorable » qui arrivera une semaine plus tard, le 28 janvier.