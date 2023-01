FIFA 23 : La TOTY révélée, sans trop de surprise

TOTY FIFA 23

Gardien TOTY

90 → 96 - Courtois - Real Madrid

Défenseurs TOTY

85 → 94 - Theo Hernández - DG - AC Milan

- DG - AC Milan 84 → 94 - Militão - Real Madrid

- Real Madrid 90 → 96 - Van Dijk - Liverpool

- Liverpool 84 → 94 - Hakimi - Paris Saint-Germain

Milieux TOTY

84 → 95 - Bellingham - Borussia Dortmund

- Borussia Dortmund 88 → 96 - Modrić - Real Madrid

- Real Madrid 91 → 97 - De Bruyne - Manchester City

Attaquants TOTY

91 → 97 - Mbappé - BU - Paris Saint-Germain

- BU - Paris Saint-Germain 91 → 97 - Benzema - Real Madrid

- Real Madrid 91 → 98 - Messi - Paris Saint-Germain

As chosen by you.



Presenting the #FIFA23 Team of the Year 🏆#TOTY pic.twitter.com/xGfMKsJCUP — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 19, 2023

20-21 janvier → Attaquants

→ Attaquants 22-23 janvier → Milieux

→ Milieux 24-25 janvier → Défenseurs et gardien

→ Défenseurs et gardien À partir du 26 janvier → Les onze joueurs de la TOTY dans les packs

PS4 & PS5 Carte PSN de 20 € → 17,89 € au lieu de 20 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 2800 Points → 19,28 € au lieu de 24,99 €, soit 23 % de réduction. 5900 Points → 37,59 € au lieu de 49,99 €, soit 25 % de réduction. 12 000 Points → 74,69 € au lieu de 99,99 €, soit 25 % de réduction.

PC

2800 Points → 21,49 € au lieu de 24,99 €, soit 14 % de réduction. 5900 Points → 41,99 € au lieu de 49,99 €, soit 16 % de réduction. 12 000 Points → 79,99 € au lieu de 99,99 €, soit 20 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Attendue depuis l'annonce des votes, laest enfin connue. Il s'agit de l'un des moments les plus importants de l'année, aussi bien pour les joueurs que pour EA Sports, la note des cartes ayant été largement revue à la hausse. Comme nous pouvions le supposer, des joueurs des clubs finalistes de la Ligue des Champions, mais aussi des joueurs ayant marqué la Coupe du monde au Qatar sont présents, tout en célébrant les joueurs qui ont performé tout au long de l'année.Pour cette, c'est le Real Madrid qui, cette année, sera le club le plus représenté parmi les 11 joueurs sélectionnés, en plaçant pas moins de quatre joueurs. Le Ballon d'Or 2022, Karim Benzema fait bien évidemment partie de cette jolie équipe, bien qu'il n'ait pas pu participer à la Coupe du monde à la suite d'une blessure.Concernant les votes, EA Sports précise que Kylian Mbappé est le joueur ayant été le plus souvent sélectionné pour les attaquants, avec 23 % des votes. Kevin De Bruyne (21 %) l'est pour les milieux de terrain, alors qu'en défense, c'est Achraf Hakimi qui a retenu l'attention de la communauté avec 15 %. Thibaut Courtois a, lui, obtenu 56 % des voix.Vous retrouverez, ci-dessous, la liste des joueurs de laConcernant le calendrier de sortie des élémentsdans les packs sur, il se déroulera selon les dates suivantes :D'autres éléments TOTY arriveront, comme des DCE, dans les jours à venir.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire