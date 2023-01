FIFA 23 : TOTY, nos prédictions

TOTY FIFA 23, nos prédictions

Gardien TOTY

Courtois - Real Madrid

Défenseurs TOTY

Theo Hernández - DG - AC Milan

- DG - AC Milan Militão - Real Madrid

- Real Madrid Tomori - AC Milan

- AC Milan Hakimi - Paris Saint-Germain

Milieux TOTY

Valverde - Real Madrid

- Real Madrid Modrić - Real Madrid

- Real Madrid De Bruyne - Manchester City

Attaquants TOTY

Mbappé - BU - Paris Saint-Germain

- BU - Paris Saint-Germain Benzema - Real Madrid

- Real Madrid Messi - Paris Saint-Germain

Comme chaque année, Electronic Arts permet à sa communauté d'élire la, qui est censée récompenser les meilleurs joueurs sur l'année civile. Depuis ce 10 janvier, il est possible de voter pour élire les onze meilleurs joueurs (un gardien, quatre défenseurs, trois milieux et trois attaquants) de l'année 2022, qui a notamment vu la Coupe du monde se tenir à une période inhabituelle.Durant cette année footballistique, de nombreuses équipes et nations ont réussi à se démarquer, parfois grâce à certaines individualités, mais souvent grâce à un collectif, à l'image du Real Madrid, qui a une nouvelle fois soulevé la Ligue des Champions, même si l'équipe de Carlo Ancelotti était mal embarquée en 1/8 de finale, face au PSG de Kylian Mbappé, qui avait presque qualifié son club après deux buts, dont un exploit individuel au match aller. Alors qu'Electronic Arts vient d'ouvrir les votes pour la fameuse, nous vous proposons, même si les choix ne sont pas des plus simples, tant de nombreux joueurs se sont distingués ces douze derniers mois.Après mûre réflexion, voici. Vous pouvez voter jusqu'au 17 janvier à 23h59 à cette adresse Laétant habituellement accompagnée d'un « douzième homme », nous portons notre dévolu sur. Transféré du Borussia Dortmund à Manchester City au cours du mercato estival, il n'a pas mis très longtemps avant de s'acclimater à la Premier League, marquant 21 buts en seulement 16 matchs, et cinq en quatre matchs en Ligue des champions. S'il ne devait pas faire face aux deux français, Kylian Mbappé, meilleur buteur de la Coupe du monde et indispensable en club comme en sélection, et à Karim Benzema, Ballon d'Or, nul doute qu'Erling Haaland eut été dans la