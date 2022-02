FIFA ne serait que « quatre lettres sur la boîte » selon EA

Nos joueurs nous disent qu'ils veulent plus de modes de jeu, différentes choses au-delà du 11v11 et différents types de gameplay. Je vous dirais que cela a été un combat pour que la FIFA reconnaisse les types de choses que nous voulons créer, parce qu'ils disent que notre licence ne couvre que certaines catégories

Depuis de très nombreuses années, EA et la FIFA sont partenaires, ce qui permet notamment à la société d'édition et de développement d'utiliser la marque de la Fédération Internationale de Football Association pour sa licence, qui est devenue la référence du genre. Toutefois, nous avons appris, en fin d'année 2021, que la relation entre les deux n'était pas au beau fixe, et que EA réfléchissait à changer de nom et donc de ne plus reconduire son partenariat avec la FIFA.Si l'argent (la FIFA souhaite augmenter le prix d'utilisation de la marque) est l'une des raisons, ce ne serait pas la seule, selon Andrew Wilson, PDG d'EA, qui s'est récemment exprimé à ce sujet avec les employés de la société (via VGC ). Selon lui, actuellement,. Surtout que ces dernières années,, avec des modes plus originaux, délaissant le 11 contre 11, ou des partenariats avec des marques.Selon EA, les joueurs aimeraient également que les développeurs s'ouvrent « à un plus large écosystème numérique » (il est probable qu'EA ait envie de se lancer dans les NFT). Enfin, Andrew Wilson estime qu'à l'heure actuelle, le partenariat avec la FIFA n'est que « les quatre lettres sur le devant de la boîte, dans un monde où la plupart des gens ne voient même plus la boîte parce qu'ils achètent le jeu en numérique » en dehors des années où une Coupe du monde est organisée.Nous en saurons un peu plus d'ici quelques mois, mais un nom de domaine avait été découvert en fin d'année, EA Sports FC, qui pourrait, peut-être, être le futur de la licence