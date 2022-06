FIFA 22 : Les joueurs Métamorphosés, ou Shapeshifters, sont disponibles

Shapeshifters (Métamorphosés), qu'est-ce que c'est ?

Joueurs Métamorphosés FUT 22

Équipe 1

DÉFENSEURS

94 - Kalulu - DC - Milan AC

- DC - Milan AC 92 - Mukiele - DC - RB Leipzig

- DC - RB Leipzig 92 - Bellerín - DG - Real Betis

MILIEUX

95 - Atal - MC - OGC Nice

- MC - OGC Nice 96 - Hazard - MOC - Real Madrid

- MOC - Real Madrid 95 - Spinazzola - MDC - AS Roma

ATTAQUANTS

99 - Messi - AT - Paris Saint-Germain

- AT - Paris Saint-Germain 97 - Son - BU - Spurs

- BU - Spurs 96 - Davies - BU - Bayern Munich

- BU - Bayern Munich 95 - Aubameyang - AG - FC Barcelone

- AG - FC Barcelone 93 - St. Juste - AD - FSV Mayence 05

Après les cartes TOTS, arrivées au cours des dernières semaines, Electronic Arts nous propose aujourd'hui de nouvelles cartes, bien connues des amateurs d'Ultimate Team, avec l'événement, francisé en «». Le principe est simple, tous les joueurs bénéficiant d'une carte métamorphosée verront leur poste habituel être plus ou moins modifié. De ce fait, un attaquant peut devenir ailier, un milieu défenseur ou attaquant, alors qu'un défenseur peut hériter d'un poste plus offensif, voire de buteur. Vous l'aurez compris, aucun nouveau gardien ne fera son arrivée avec les joueurs, EA n'ayant pas poussé le vice aussi loin.Les joueurs bénéficiant de ces cartes métamorphosées ne sont pas que des joueurs ayant été mis en avant grâce à des performances de haut niveau durant cette saison 2021-2022, bien que nous retrouvons quelques-uns des meilleurs joueurs de chaque championnat. Une première équipe de joueurs est, d'ores et déjà, disponible dans les packs, et ce pendant une semaine, avant de laisser place, le vendredi 24 juin, à une deuxième salve de joueurs. Naturellement, d'autres joueursferont leur arrivée dans les Défis Création d'Équipes (DCE).Vous pouvez retrouver la liste de tous les joueursci-dessous, comprenant ceux de l'Équipe 1.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire