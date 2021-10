FIFA pourrait changer de nom

PC Edition Standard → 45,98 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Edition Ultimate → 70,98 € au lieu de 79,99 €, soit 11 % de réduction.

Electronic Arts a annoncé ce 7 octobre, moins d'une semaine après la sortie de, que celui-ci avait connu un meilleur lancement que ses prédécesseurs, avec, déjà, plus de 9,1 millions de joueurs uniques . Cependant, la prise de parole du studio n'avait pas pour seul objectif de nous partager des statistiques élevées, puisqu'un point sur l'avenir de la licence a été fait.Depuis de très nombreuses années, la licence est connue sous le nom de FIFA, suite à un accord avec la Fédération internationale de football association. Toutefois, le jeu, qui a bien évolué ces dernières années et qui regroupe actuellement plus de 17 000 athlètes dans plus de 700 équipes et une trentaine de ligues sous licence,Le studio explique en effet qu'il étudie « l'idée de renommer nos jeux de football EA SPORTS » et précise, pour terminer son communiquer, que « l'avenir du football est lumineux » et que la priorité des développeurs est de s'assurer d'avoir « toutes les chances de continuer d'offrir les meilleures expériences de football interactives au monde ». Une communication qui n'était pas réellement attendue, et qui pourrait avoir un lien avec la nouvelle façon de voir de Konami pour PES, devenu simplement eFootball, et les deux nouveaux de foot annoncés, que sont GOALS et UFL