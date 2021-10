FIFA 22 : Récompenses Prime Gaming, comment les récupérer ?

Récompenses Prime Gaming de FIFA 22

1er pack - octobre 2021

7 x joueurs Or rares

2 x choix de joueurs 81+

12 x consommables Or

1 x joueur Or rare en prêt (5 matchs)

Comment récupérer les récompenses Prime Gaming FIFA 22

, anciennement appelé Twitch Prime, permet aux abonnés du service proposé par Amazon de récupérer chaque mois quelques bonus pour leurs jeux préférés, mais aussi au moins cinq jeux gratuits, souvent indépendants. Comme ce fut le cas pour les derniers, EA et Amazon collaborent pour que les joueurs du mode FUT depuissent récupérer quelques bonus non négligeables.Au total, ce sont douze lots qui seront déblocables au fil du temps, avec du contenu de plus en plus intéressant, jusqu'au mois de septembre 2021 et l'approche de la sortie du prochain opus. EA Sports se montre donc bien plus généreux que l'an passé, avec trois packs de plus.Chaque mois, de nouvelles récompenses peuvent être débloquées, permettant d'améliorer votre équipe, si vous avez de la chance. Pour FIFA 22, comme pour les opus précédents, une fois le nouveau pack disponible, l'ancien ne peut plus être récupéré. Il ne faut donc pas tarder.Vous retrouverez, ci-dessous, toutes les récompenses qu'il est possible d'obtenir, de la plus récente à la plus ancienne.Avant toute chose, vous devez obligatoirement être membre de service Amazon Prime, permettant en plus de profiter de Prime Video et de divers autres avantages tels que la livraison rapide. Si tel est le cas, rendez-vous sur la page dédiée aux récompenses FIFA 22 et réclamez votre dû après avoir lié vos comptes Amazon et Electronic Arts.Si jamais vous êtes intéressé par cette offre, mais ne possédez pas encore d'abonnement Amazon Prime, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours Cet article sera, naturellement, mis à jour dès que de nouvelles récompenses seront disponibles. N'hésitez donc pas à revenir de temps en temps afin de ne rien louper.