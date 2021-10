FIFA : EA voudrait changer de nom car la FIFA demanderait trop d'argent

PC Edition Standard → 45,98 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Edition Ultimate → 70,98 € au lieu de 79,99 €, soit 11 % de réduction.

Electronic Arts a indiqué, il y a quelques jours, qu'il envisageait de revoir le nom de sa licence de football , sans donner de raison, si ce n'est que le studio était en train de revoir l'accord qu'il avait avec la FIFA. Récemment, le New York Times est venu apporter quelques informations supplémentaires,. Pas très étonnant lorsque nous voyons comment ont augmenté les revenus d'EA liés à FIFA ces derniers temps.En effet, pour utiliser la marque FIFA, EA Sports paye une certaine somme d'argent, et. Electronic Arts devrait alors verser plus d'un milliard de dollars par cycle de quatre ans (cycle correspondant aux Coupes du monde). La FIFA aimerait également limiter certaines exclusivités qu'a EA, notamment celles qui peuvent rapporter de l'argent.Le contrat en cours se termine à la fin de l'année 2022, mais si accord il devait y avoir pour repartir sur un nouveau cycle, nous devrions le savoir assez vite, dans les mois à venir. Néanmoins, le NYT se veut rassurant auprès des joueurs si jamais EA changeait de nom, l'impact serait limité. Compte tenu du fait que le partenariat avec la FIFPro a été renouvelé, les noms et images des joueurs pourront encore être utilisés. D'ailleurs, Electronic Arts a récemment déposé la marque « EA Sports FC » qui pourrait être le nouveau nom de la licence.En attendant d'en savoir un peu plus, nous rappelons que vous pouvez trouver un guide regroupant les meilleures pépites ici , et les agents libres ici . Si vous n'avez pas encore achetéet que vous souhaitez faire quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :